Protezione Civile. Codice giallo per mercoledì 14 dicembre nel Sud della Toscana

Barbara Cremoncini Firenze: Ancora nuvole in transito sulla Toscana che porteranno, per l'intera giornata di domani mercoledì 14 dicembre, piogge diffuse e particolarmente insistenti sulla parte meridionale della regione (Sud delle province di Pisa e Livorno, Arcipelago e grossetano).

In previsione di questi fenomeni la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico valido a partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 13 e fino alla mezzanotte di mercoledì 14 dicembre. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.





