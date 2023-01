Finanza Protezione catodica: corso di formazione con Cna e Tecnoseal. Ecco come partecipare 26 gennaio 2023

Redazione L'evento è in programma venerdì 27 gennaio, alle ore 17, nella sede di “A point resort e Spa” a Porto Ercole; a seguire l'assemblea di mestiere della Nautica. Ecco come partecipare

Grosseto: Venerdì 27 gennaio, alle ore 17, nella sede di “A point resort e Spa”, in via Caravaggio a Porto Ercole, si terrà il corso di formazione sulla protezione catodica. Il corso avrà una durata di due ore con partecipazione gratuita ed è obbligatoria la prenotazione. Il corso di formazione, organizzato da Cna Grosseto in collaborazione con Tecnoseal, infatti, vuole fornire i dettagli sulla protezione e sui metodi di prevenzione ed è rivolto a tecnici specializzati nella progettazione, installazione, controllo e manutenzione di apparecchi e sistemi atti a proteggere le strutture metalliche dalla corrosione, in particolar modo nei settori navale, installazione e manutenzione di strutture metalliche in acqua di mare, strutture interrate. L’aggiornamento tecnico periodico è uno strumento fondamentale per garantire la competenza dei professionisti in questo settore, e ha lo scopo di rispondere al meglio alle esigenze di un mercato che richiede uniformità e professionalità degli operatori. Alla fine dell’incontro si terrà l’assemblea del mestiere nautica per gli associati Cna. Per informazioni e iscrizioni: associazione@cna-gr.it – 0564 4711. Seguici





