Prossimi appuntamenti al Museo di Storia Naturale della Maremma

Grosseto: Questi i prossimi eventi in programma al Museo di Storia Naturale della Maremma

TRILOGIA DEL FIUME: ultimo appuntamento

Il Museo di storia naturale della Maremma e il Parco della Maremma ti invitano all’ultimo incontro alla scoperta della vegetazione riparia

Sabato 29 marzo

Museo di storia naturale della Maremma e attività sul campo

Esperto ospite: Marco Cossu, del Network Nazionale della Biodiversità

Ore 09.00 – Conferenza nella Sala conferenze del Museo

Ore 11.00 – Attività pratica sul campo

Esperienza Extra: Soft rafting sul fiume Ombrone con Terramare! (Attività a pagamento, prenotazione obbligatoria)

Prenotazioni: booking@parco-maremma.it

IL CONVEGNO SULL'ALBANELLA MINORE

Il Museo di storia naturale della Maremma e la Fondazione Gioia e Carlo presentano un incontro dedicato ai risultati del primo anno di studio dell’Albanella minore (Circus pygargus) in provincia di Grosseto.

L’evento, aperto al pubblico, in programma venerdì 4 aprile dalle ore 16.00, sarà un’occasione per approfondire le metodologie di ricerca adottate, le prime evidenze scientifiche e le implicazioni per la conservazione di questa specie protetta.

Programma dell’incontro

L’incontro sarà introdotto e coordinato da Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma.

Interventi:

Giampiero Sammuri – Obiettivi e modalità di studio

Guido Alari e Vincenzo Rizzo Pinna – Progetto Albanella: indagine di campo con metodi tradizionali e nuove tecnologie

Francesco Pezzo e Lorenzo Serra (ISPRA) – Normativa e prime azioni sulla specie in provincia di Grosseto

Flavio Monti (CNR-IRET) – Analisi dei tracciati satellitari

Letizia Marsili e Francesca Capanni (Università di Siena) – Analisi sui contaminanti

Nadia Mucci (ISPRA) – Primi dati sulla genetica

Marco Ferretti (Regione Toscana) – Il ruolo della Regione nel monitoraggio della specie

Luigi Boitani (Fondazione Gioia e Carlo) – La ricerca scientifica a servizio della conservazione

Conclusioni: Daria Gentiloni e Filippo Marchi (Fondazione Gioia e Carlo)

LA GIORNATA DELLE ERBE

Sabato 6 aprile la Giornata delle erbe con la conferenza al Museo di storia naturale della Maremma con Federico Selvi (Università di Firenze) e poi spostamento alla Tenuta di Paganico con mezzi propri, pranzo e attività sul campo.