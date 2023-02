Proseguono le “Letture musicali” promosse dalla Rete Grobac con Agimus

Il mese di febbraio si chiuderà con quattro incontri nelle biblioteche di Massa Marittima, Roccastrada e Scansano e al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo



Grosseto: Continuano le “Letture musicali”, gli eventi gratuiti promossi dalla Rete Grobac delle biblioteche di Maremma, in collaborazione con l’associazione musicale Agimus, ospitati in molte delle biblioteche comunali che fanno parte della Rete. Un modo per unire due forme d’arte, letteratura e musica, e aprire, ancora di più, gli spazi della Rete alla cittadinanza.

I prossimi incontri sono in programma martedì 21 febbraio, alle ore 18.30, alla biblioteca “Gaetano Badii” di Massa Marittima con il Trio dell’Accademia Amiata ensemble che accompagnerà le letture di brani di Charles Ferdinand Ramuz; mentre mercoledì 22 febbraio, alle ore 18, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, giovedì 23 febbraio, alle ore 18, nella biblioteca “Antonio Gamberi" di Roccastrada e venerdì 24 febbraio, sempre alle ore 18, nella biblioteca comunale di Scansano si esibirà Agnese Contadini che accompagnerà i testi di Pleshcheyev, Leconte de Lisle e Ludwig Christoph Heinrich Holty.

Il Trio dell’Accademia Amiata ensemble, composto da Claudio Cavalieri al violino, Marina Zannerini al clarinetto ed Ettore Candela al pianoforte, concentra il suo repertorio nel Novecento, un secolo ricco e variegato di correnti e di novità nel campo dell’armonia, della forma, del ritmo e dell’orchestrazione, che ha registrato la ricerca di nuove sonorità che hanno portato alla nascita di formazioni strumentali cameristiche inusitate, a volte anche provocatorie, come gli ensemble di percussioni, fino all’inserimento di strumenti etnici ed elettronici.





Agnese Contadini è invece una giovane ed emergente arpista italiana. Nel 2022 si è laureata al Master of music in performance al Royal college of music di Londra con “distinction”, ottenendo anche una borsa di studio per l’Artist diploma. Dal 2006 ha ricevuto vari premi nei concorsi nazionali e internazionali ai quali ha partecipato, come il Premio nazionale delle arti Miur come miglior giovane interprete nel 2018. Nello stesso anno è rientrata tra le migliori quattordici giovani arpiste del mondo al The international harp contest in Israel.





I prossimi appuntamenti di “Letture musicali” si terranno il 7 marzo a Manciano con Francesco De Luca, l’8 marzo a Pitigliano con il Trio Summit, il 9 marzo a Capalbio con Luca Provenzani e il 10 marzo a Orbetello con il Trio dell’Accademia Amiata.

Grobac, la Rete delle biblioteche di Maremma, è composta da biblioteche di enti pubblici, istituti culturali, fondazioni, istituti scolastici e da archivi storici della provincia di Grosseto. I soggetti che compongono la rete sono trenta e hanno come fine ultimo la crescita culturale collettiva.

Della Rete fanno parte le biblioteche comunali di Grosseto, Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Scansano, Scarlino, Pitigliano, Manciano, Orbetello, Monterotondo Marittimo, Monte Argentario, Massa Marittima, Magliano in Toscana, Capalbio, Gavorrano, Follonica, Arcidosso, Castell’Azzara. Della Rete fanno parte anche il Polo liceale di Grosseto, il Liceo Rosmini di Grosseto, l’Isis Da Vinci-Fermi di Arcidosso, la Biblioteca delle Muse di Saturnia, il Maam di Grosseto, il Museo di storia naturale di Grosseto, l’Isgrec di Grosseto, il Polo Clarisse arte di Grosseto, la Fondazione Bianciardi di Grosseto, la Camera di commercio di Grosseto, l’archivio storico Imberciadori di Castel del Piano, la Fondazione Santa Fiora Cultura e la Biblioteca Zikhang di Merigar di Arcidosso.