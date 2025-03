Grosseto: Proseguono le attività dell'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle di seguito elencate.

Attività di ricerca.

E' stato pubblicato un articolo sul sito Prisma-inaf dell'Istituto Nazionale di Astrofisica riguardo l'attività di ricerca e la storia dell'Osservatorio Comunale di Roselle ricordando il ruolo chiave avuto dal Museo di Storia Naturale della Maremma, l'Università di Siena ed il Comune di Grosseto. Intervista a Nazario Montuori.

link dell'articolo https://www.prisma.inaf.it/#:~:text=Abbiamo%20chiesto%20a-,Nazario%20Montuori,-%2C%20responsabile%20dell%27Osservatorio%2C%20di

Attività divulgativa patrocinata dall'Unione Astronomica Internazionale.

Donne in Astronomia.

Come ogni anno in occasione della festa della Donna l'Osservatorio proprone delle iniziative attorno la data dell'8 marzo.

Quest'anno per l'11 febbraio l'Osservatorio ha partecipato con l'Unione Astrofili Italiani e in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza (International Day of Women and Girls in Science), istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 dicembre 2015 con lo scopo di promuovere un accesso pieno e paritario alla partecipazione alla scienza per donne e ragazze. Tramite l'Unione Astrofili Italiani per l'evento "donne in astronomia" è stato ottenuto il patrocinio del "National Outreach Coordinator-Italy" della International Astronomical Union il più importante ente scientifico del mondo dell'astronomia professionale. A causa dei fenomeni meteorologici che hanno duramente colpito il nostro territorio l'Osservatorio di Roselle ha sospeso l'evento e lo ripropone nuovamente in data 7 marzo in prossimità della giornata internazionale della donna.

Apertura Osservatorio Venerdì 7 marzo ore 21:30.

Questo venerdì aprirà al pubblico con una conferenza tenuta dall'astrofisica Silvia Giomi dedicata alle donne in astronomia, i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com .