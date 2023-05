Cultura Proseguono i concerti della rassegna di A.Gi.Mus "Attraverso i Suoni" 17 maggio 2023

17 maggio 2023 142

142 Stampa



Redazione Giovedì 18 maggio alle 18.00, il pianista Davide Marcati si esibisce all’auditorium del Polo Bianciardi Grosseto: Continuano i grandi appuntamenti di A.Gi.Mus Grosseto. Il 5 maggio Stefano Bollani - premiato pochi giorni fa con il David di Donatello - ha travolto di energia i mille spettatori del Teatro Moderno con un concerto che resterà nella memoria di questa città. A.Gi.Mus continua però il suo grandissimo impegno a favore del talento giovanile e giovedì 18 maggio alle 18.00 ospita il pianista Davide Marcati all'auditorium del Polo Bianciardi di Grosseto, tra i vincitori della seconda edizione di AIS Attraverso I Suoni. Questo progetto di A.Gi.Mus Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione CR Firenze è ideato sotto la direzione artistica di Luca Provenzani (Presidente di Agimus Firenze e primo violoncello dell’Orchestra della Toscana) e Gloria Mazzi (pianista e Presidente di A.Gi.Mus. Grosseto).

Davide Marcati proporrà una selezione musicale tra Liszt e Chopin. Marcati comincia a studiare pianoforte all’età di sei anni. Dal 2012 frequenta il Conservatorio “Niccolò Paganini” nella classe del Maestro Enrico Stellini, con cui, nel 2023, ha conseguito la laurea triennale con 110 e lode e menzione d’onore. Attualmente frequenta anche il corso di perfezionamento del Maestro Andrea Lucchesini presso la Scuola di Musica di Fiesole. Tra il 2014 e il 2019 partecipa a diversi concorsi nazionali e internazionali aggiudicandosi il Primo Premio al “J. S. Bach” di Sestri Levante, al “Giulio Rospigliosi”, al “Riviera etrusca” di Piombino, al “Premio Crescendo” di Firenze, all’“Andrea Baldi” di Bologna e al “Premio città di Padova”. Nel 2022 si aggiudica il 1° Premio Assoluto al concorso pianistico internazionale “Oltregiogo Piano Competion” e il 2° Premio al Concorso Internazionale di Albenga. Ingresso gratuito. 18 maggio ore 18.00 Grosseto, Aula Magna del Polo Bianciardi Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Proseguono i concerti della rassegna di A.Gi.Mus "Attraverso i Suoni" Proseguono i concerti della rassegna di A.Gi.Mus "Attraverso i Suoni" 2023-05-17T11:27:00+02:00 331 it Proseguono i concerti di "Attraverso i Suoni", la rassegna di A.Gi.Mus per la promozione dei giovani talenti toscani in campo musicale. Giovedì 18 maggio alle 18.00, il pianista Davide Marcati si esibisce all’auditorium del Polo Bianciardi PT2M /media/images/Davide-Marcati-di-Lorenzo-Desiati.jpg /media/images/thumbs/x600-Davide-Marcati-di-Lorenzo-Desiati.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 17 May 2023 11:27:00 GMT