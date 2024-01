Proseguono gli interventi nelle scuole di Scalo: i lavori procedono secondo il programma

Sindaco Travison e vicesindaco Giulianelli: «Le opere, dal valore di 3 milioni di euro, andranno a ampliare e migliorare l’offerta formativa di Scarlino»

Scarlino: I lavori alle scuole di Scarlino Scalo proseguono come da programma. I cantieri, nei due plessi della frazione, quello in via Turati che ospita il nido e la scuola d’infanzia e l’altro in via Lelli, sede della primaria e della secondaria di primo grado, sono aperti e le ditte sono al lavoro per ampliare entrambi gli edifici creando un centro cottura nel primo e una mensa e una palestra nel secondo. «Gli interventi proseguono come da programma – spiegano il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Luciano Giulianelli –: come abbiamo detto in più occasioni si tratta di opere veramente importanti per la nostra comunità dal valore di circa 3 milioni di euro, reperiti da fondi regionali e dal Pnrr. Ci teniamo a sottolineare che essere riusciti ad ottenere questi finanziamenti non era così scontato per un Comune piccolo come il nostro: grazie all’impegno incessante della giunta e degli uffici, a Scarlino sono stati destinati fondi utili al miglioramento dell’offerta formativa, un ambito al quale teniamo molto e sul quale ci siamo da subito impegnati per garantire alle famiglie il nostro totale supporto. Ci riferiamo in particolare alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al trasporto scolastico gratuito».

In via Lelli sono in via di realizzazione una mensa e una palestra. La palestra è stata finanziata dalla Regione Toscana con i Fondi sviluppo e coesione (FSC) per un milione e 800mila euro. I lavori si dovrebbero concludere in 12 mesi circa. «Il plesso avrà finalmente la sua palestra – continua Giulianelli – che avrà una superficie di circa 425 mq e sarà realizzata in ampliamento dell'immobile scolastico esistente al quale sarà direttamente collegata attraverso un atrio che la unirà anche con i nuovi spogliatoi. Nel progetto infatti è prevista infatti anche la realizzazione di questi locali al grezzo: ma stiamo già lavorando per reperire altri 600mila euro che ne permetteranno il completamento. Inoltre la costruzione della palestra libererà spazi nel plesso che potranno essere utilizzati per altre necessità. Per quanto riguarda la mensa i fondi sono stati reperiti con il Pnrr: si tratta di circa 840mila euro. I lavori in questo caso dureranno circa 8 mesi. Sarà realizzato un ampliamento dell’immobile esistente con nuovi 325 mq che accoglieranno il refettorio, la cucina ed i locali di lavaggio, la dispensa ed i vari spazi tecnici, gli spogliatoi ed i wc a servizio degli addetti».

In via Turati è in via di realizzazione il centro cottura che sarà a servizio del nido comunale e della scuola dell’infanzia. L’investimento di 253mila euro è stato reperito con il Pnrr: il cantiere durerà all’incirca 30 settimane. I lavori consistono nell'ampliamento di circa 90 mq della scuola dell’infanzia: nel contempo saranno riorganizzati i locali del plesso già a servizio della mensa per realizzare i locali di servizio connessi all'attività di cucina (spogliatoi e servizi igienici per gli addetti). Questo nuovo spazio permetterà di incrementare l’offerta rivolta alle famiglie con la possibilità di accogliere ancora più bambini.