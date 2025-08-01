Attualità Prosegue per tutto il mese di agosto il progetto " Vacanze e Volontariato " 1 agosto 2025

Prosegue per tutto il mese di agosto, per poi proseguire anche a settembre ed ottobre, il progetto " Vacanze e Volontariato " predisposto dal Comitato della Croce Rossa Italiana della Costa d'Argento. Monte Argentario: Si avvale di foresterie a Porto Ercole, Orbetello, sede Cri, Orbetello nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Infine una altra foresteria sull'Isola di Giannutri, in un locale individuato ed allestito a Cala Spalmatoio. Il progetto integrale è pubblicato sul sito internet della Cri della Costa d'Argento. Comunque per eventuali adesioni scrivere a michele.casalini@cri.it Seguici



