Prosegue la rassegna musicale “Paesi in musica a Roccastrada” con tappa Sticciano

Giovedi 17 agosto alle 21.00 il quinto appuntamento



Roccastrada: Quinto appuntamento per la rassegna “Paesi in Musica a Roccastrada” organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con A.Gi.Mus. Grosseto ed il patrocinio della Provincia di Grosseto. Una rassegna che ha previsto sei concerti in sei diverse location suggestive del territorio, con spettacoli che spaziano dalla musica classica al jazz e un pò di pop. Una serie di spettacoli musicali pensati per scenari suggestivi che aumenteranno di sicuro il loro fascino grazie ai luoghi ove vengono ospitati.

Giovedi 17 agosto agosto alle ore 21.00 la Chiesa della Santissima Concezione di Sticciano farà da palcoscenico al concerto di “PassiSparsi” con Neri Landi tenore, Cora Mariani mezzosoprano, Martha Rook soprano e Lorenzo Tosi basso.

PassiSparsi è un ensemble vocale emergente, dedicato principalmente al repertorio profano italiano del XVI secolo. I quattro membri fondatori - Martha, Cora, Neri e Lorenzo - ricercano un approccio moderno alla performance della musica antica in cui il risultato d’insieme sonoro e scenico emerga dalla valorizzazione della personalità, della fantasia, dell’individualità creativa e dell’unicità vocale e fisica di ogni singolo componente.

Nel 2022 l’ensemble è selezionato per IYAP e contestualmente si esibisce al festival Laus Polyphoniae. Nello stesso anno è vincitore del concorso Attraverso i Suoni. PassiSparsi si è esibito in Lettonia e Lituania (per Early Music in Latvia), in Belgio (Laus Polyphoniae, AMUZ), e in vari festival di musica antica italiana quali FloReMus, Concerti al Cenacolo, Festival Toscana di Musica Antica, I Luoghi dello spirito e del tempo, Lucca Classica, La stagione del Cocomero.

L’ensemble ha collaborato con l’Homme Armé (dir. Fabio Lombardo), Cappella di Santa Maria degli Angiolini (dir. Gian Luca Lastraioli), il compositore Damiano Ferretti e l’etnomusicologo Gianfranco Salvatore. Nel 2022 esce la website Vincenzo Galilei, le musiche, i luoghi. Echi di un genio Toscano ideata da PassiSparsi, con la collaborazione del Museo Galileo di Firenze e il patrocinio del Conservatorio L.Cherubini.

Il festival “Paesi in musica” si conclude giovedì 24 agosto, alle terrazze panoramiche di Roccastrada con il concerto jazz di Romina Capitani e Riccardo Galardini duo.

I concerti sono a ingresso libero e gratuito. Per informazioni è possibile scrivere a: agimus.grosseto@agimus.it oppure a g.vellutini@comune.roccastrada.gr.it