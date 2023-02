Prosegue la rassegna di reading musicali “...AL Venerdì”

Presso spazio72-Arci Khorakhanè 17 febbraio ore 17.30. La rassegna è curata dal Teatro Studio di Grosseto



Grosseto: Il prossimo appuntamento della rassegna di reading musicali “...AL Venerdì” è previsto per venerdì 17 febbraio alle ore 17.30. Sarà un Reading Musicale, di Teatro Civile, che nasce dall'incontro con un libro presentato a Grosseto il 4 dicembre scorso, dal Dipartimento Antifascista di Rifondazione Comunista.

"La capacità di questo libro – spiega Daniela Marretti attrice, Presidente del Teatro Studio e coordinatrice della Rassegna - di ripercorrere la storia rimanendo costantemente allacciato alle dinamiche che hanno caratterizzato la storia più recente, e che si perpetuano nel presente, è stata la scintilla che ha fatto scattare la volontà di trarne una performance; ci auguriamo che questo lavoro possa girare nelle Scuole, affinché i giovani conoscano il passato per riconoscere il presente e le camaleontiche evoluzioni del potere.

Un Reading Musicale può bastare ad innescare spunti, domande, riflessioni, ma occorreva, per incidere maggiormente, l'intervento di uno storico, per questo, sempre attraverso la Segreteria Provinciale di Grosseto, avremo l'onore di ospitare, per l'occasione del 17 febbraio, uno degli autori, Sergio Dalmasso, Segretario del PRC della Liguria e storico del Movimento Operaio, che vogliamo pubblicamente ringraziare per la sua presenza, disponibilità e gentilezza".

La performance prende il titolo di XII DISPOSIZIONE, gli interpreti sono Daniela Marretti (lettrice) e Luca Pierini (voce recitante, chitarra e voce), adattamento e regia, Daniela Marretti, tecnica di sala Alessandro Alezzani.

Dodicesima Disposizione, è il titolo del libro pubblicato dal Dipartimento ed è un compendio di un audiocorso sulla storia del fascismo - che va dalla Prima Guerra Mondiale, passando per le "stragi di Stato", i "servizi deviati", il "caso Moro", per arrivare al neo-fascismo razzista degli anni Duemila -, tenute dal Dipartimento stesso, dietro richiesta di un gruppo di Giovani Comunisti che sentivano il desiderio di approfondire questo argomento per comprendere le motivazioni storiche che rendono questo tema (purtroppo) sempre così attuale. Gli autori sono Raul Mordenti, Fabrizio Baggi, Sergio Dalmasso, Franco Federici, Saverio Ferrari, Dino Greco, Gianluigi Pegolo, Tiziana Pesce, Rita Scapinelli.





L'evento è gratuito, riservato a soci e confederati Arci.

È gradita la prenotazione sia per lo spettacolo che, eventualmente, per la cena. Contatti 3755166008 - 3920686787