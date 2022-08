Prosegue la preparazione del Circolo Pattinatori Edilfox

Mercoledì 31 agosto amichevole a Forte dei Marmi



Grosseto: Prosegue la preparazione del Circolo Pattinatori Grosseto 1951 in vista dell’inizio della stagione di serie A1 di hockey pista. I ragazzi di Michele Achilli si stanno sottoponendo ad una doppia seduta giornaliera, con preparazione fisica al mattino e allenamenti nella pista Mario Parri al centro sportivo di via Mercurio. Giovedì mattina Saavedra e compagni hanno effettuato anche i tradizionali test al Pattinodromo di Marina di Grosseto.

I dieci moschettieri con la maglia biancorossa si stanno impegnando al massimo, consapevoli degli impegni che li attenderanno nelle prossime settimane.

Il Cp Edilfox farà il debutto in campionato sabato 17 settembre a Grosseto contro l’Hockey Vercelli, mentre sabato 24 saranno di scena sulla pista della Telea Medical Sandrigo. Mercoledì 28 settembre è previsto il derby con il Cgc Viareggio dell’ex Massimo Mariotti e due giorni dopo (dal 30 settembre al 2 ottobre) ci sarà lo storico esordio in Champions League sul campo di Roche sur Yon in Francia, a due passi da Nantes, nella regione della Loira, con il quintetto locale della Vendenne, il team catalano del Lleida e gli inglesi del King’s Lynn.

Nei prossimi giorni Michele Achilli, che ha intrapreso questa nuova avventura con grande entusiasmo, aumenterà i carichi di lavoro, visto che per mercoledì 31 agosto è prevista la prima uscita della nuova annata agonistica, sulla pista del Gds Impianti Forte dei Marmi, una delle corazzate italiane. Un test che servirà al tecnico per verificare la condizione dei ragazzi e l’inserimento dell’italo-argentino Gaston “Tonchi” De Oro nei meccanismi biancorossi.





Ricordiamo la rosa del Circolo Pattinatori 1951 per la stagione 2022-23: portieri Giovanni Menichetti (1990) e Paride Sassetti (1987); esterni Alessandro Franchi (1991), German Nacevich (1994), Serse Cabella (2001), Alex Mount (1998), Gaston De Oro (1987, acquistato dal Valdagno), Stefano Paghi (1994), Mario Rodriguez (1987), Pablo Saavedra (1989).