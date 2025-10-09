Prosegue la formazione sportiva dell’Agenzia per lo Sport rivolta a tutte le associazioni della fascia costiera

Il prossimo incontro giovedì 16 ottobre a Villa Pertusati a Marittimo

Rosignano: Prosegue il ciclo di incontri formativi organizzato dall’Agenzia per lo Sport Rosignano, con il patrocinio del Coni e del Comune, che vedranno alternarsi dirigenti sportivi nazionali, commercialisti specializzati nel settore sportivo, formatori nazionali del Coni e avvocati dello sport. I corsi sono rivolti a tutte le associazioni sportive della fascia costiera, affiliate o non affiliate all’Agenzia.

Il prossimo appuntamento in programma è per giovedì 16 ottobre, dalle 18 alle 19.30, nella sala conferenze di Villa Pertusati a Rosignano Marittimo. Due gli argomenti all’ordine del giorno: “Relazionalità e team building tra i dirigenti sportivi e i collaboratori delle asd e ssd” a cura del tecnico e formatore nazionale CONI IV livello Matteo Pucci e “Il sistema di governance attuale nelle asd e ssd” con il dirigente sportivo nazionale Andrea Leonardi.

«Parleremo di team building nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche - spiega Matteo Pucci -, ovvero quelle attività che mirano a rafforzare i legami tra gli atleti, allenatori e staff attraverso attività esperienziali che migliorano la comunicazione, la fiducia e la coesione di gruppo, portando a prestazioni più efficaci. Tutte attività necessarie a creare motivazione e senso di identità comune».

«Il sistema di governance nelle Associazioni Sportive di oggi - aggiunge Leonardi - serve a definire quella democraticità e quella trasparenza necessarie ai molti adempimenti normativi post-Riforma dello Sport».

«Nello sport di oggi - interviene anche Gianni Giannone, delegato provinciale Coni Livorno che sarà presente all’incontro - soprattutto in quello di base, le relazioni dei dirigenti sportivi con gli organi superiori come il CONI sono determinanti al mantenimento delle fondamenta della Casa dello Sport, intesa come luogo di incontro e condivisione dei valori».

Gli incontri proseguiranno venerdì 7 novembre, dalle 18 alle 19.30, all’auditorium di piazza del Mercato a Rosignano Solvay con la “Responsabilità civile e penale alla luce dell’introduzione della Legge 86/2019 e successivi decreti attuativi” a cura di AIAS e dell’avvocato dello sport Edoardo Tognoni. E venerdì 21 novembre, dalle 18 alle 19.30 a Villa Pertusati a Rosignano Marittimo quando si parlerà dell’introduzione al nuovo regime Iva per asd e ssd con il dottore commercialista Francesco Bottoni.

Per info e iscrizioni: rosignanosport@gmail.com. Per agevolare la partecipazione, è stato predisposto un modulo di iscrizione online dove è possibile inserire, sin da subito, eventuali quesiti da sottoporre ai relatori, così da rendere gli incontri ancora più mirati ed efficaci.

foto di archivio