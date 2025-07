Sport Prosegue la campagna abbonamenti di US Grosseto 1912: prelazione attiva fino all’8 agosto 28 luglio 2025

Grosseto: US Grosseto 1912 comunica che è attualmente in corso la fase di prelazione della campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, dedicata esclusivamente ai tifosi che intendono rinnovare il proprio abbonamento. Sarà possibile effettuare il rinnovo fino all'8 agosto attraverso il circuito Ciaotickets oppure presso i seguenti punti vendita accreditati presenti nella città di Grosseto: • Edicola Il Semaforo – Via Parini (angolo Via Giusti) • Tabaccheria Stolzi – Via Roma • Tabaccheria 59 – Via Emilia 41/A • Edicola La Vasca – Piazza Rosselli Inoltre, presso la segreteria del Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle, aperta con i seguenti orari: • Fino all'8 agosto: solo il pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.00 • Dall'11 agosto in poi: mattina 10.00 – 13.00 e pomeriggio 15.30 – 19.00



