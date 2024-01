Sassofortino: Prosegue l’opera di realizzazione di IoxNoi, progetto della Pubblica Assistenza di Sassofortino con l’obiettivo finale di realizzare a Sassofortino la prima Residenza Assistenziale per persone oltre i 65 anni di età, in condizioni psicofisiche di totale o parziale autosufficienza, www.ioxnoi.it. Molti servizi a corredo del progetto sono già attivi, l’ambulatorio specialistico “di prossimità” in collaborazione con medici specialisti e laboratorio di analisi per i prelievi di sangue, spesa alimentare per persone in difficoltà economiche, assistenza al cambio del medico e scarico dei referti dal fascicolo sanitario, oltre ai già molti servizi sanitari che l’associazione compie nelle proprie sedi e con i propri mezzi per i propri associati.

Sabato 27 gennaio si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci, con l’ordine del giorno il conferimento dei poteri al presidente per la firma degli atti necessari all’acquisto dell’immobile ex orfanotrofio di Sassofortino.

Presente anche il comandante della stazione carabinieri di Roccatederighi, maresciallo Alessandro Pascarella, che ha colto l'occasione per informare i cittadini delle truffe telefoniche in atto anche nel nostro territorio, specialmente agli anziani, fornendo importanti consigli comportamentali.

L’assemblea, molto partecipata, ha quindi votato per confermare e ha conferito il mandato al presidente Mauro Bianchi di proseguire nelle procedure di acquisto dell’immobile, che una volta finalizzato, darà la reale concretezza al progetto. Soddisfazione per il presidente Mauro Bianchi e di tutto il consiglio in carica dell’associazione “Con il grande passo di oggi, ci avviciniamo veramente a quella che sarà la data per la posa della prima pietra della Residenza per Anziani di Sassofortino. Ringrazio di cuore tutti i soci e in particolar modo quelli presenti oggi all’assemblea, che ancora una volta hanno dimostrato di credere nel nostro progetto ma soprattutto di credere nel lavoro quotidiano della Pubblica Assistenza di Sassofortino.” le parole del presidente.

Per seguire il lavoro dell’associazione https://www.pubblicaassistenzasassofortino.it/, Facebook https://www.facebook.com/pasassofortino, Instagram https://www.instagram.com/p.a._sassofortino/