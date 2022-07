Prosegue l'estate in musica dell'8° Festival IMOC 2022

Questa sera alle 21:00 presso la Pro Loco di Grosseto Gianluca Campi e Claudio Cozzani.



Grosseto: L’IMOC (International Music Masterclasses Orchestra and Concerts) è arrivata alla sua ottava edizione. Negli anni passati la manifestazione è cresciuta ed ha dato a molti giovani la possibilità non solo di perfezionarsi, ma anche di entrare in contatto con il mondo della pratica concertistica professionistica.

Dal 2015, anno della prima edizione, al festival hanno partecipato oltre 750 studenti e giovani musicisti; sono stati svolti circa 80 corsi di perfezionamento tenuti da musicisti di fama e si sono svolti circa 110 Concerti.

Nel 2022 il Festival si trasferisce a Grosseto dove il Centro Studi Musica & Arte di Firenze inizia una collaborazione con due validissimi musicisti Diego Benocci e Gala Chistiakova dell’Associazione Recondite Armonie, il Comune di Grosseto che ha concesso la Coorganizzazione del Festival, la Pro Loco, la Biblioteca comunale Chelliana, l’Università di Grosseto, la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Grosseto, con la Scuola di Musica della Fondazione Giovanni Chelli, con la Fondazione Grosseto Cultura, il Museo di Storia Naturale, il Polo delle Clarisse, la Cattedrale di Grosseto, l’Associazione Italiana della Scuole di Musica.





“Anche quest’anno il Festival porterà a Grosseto un bellissimo evento culturale che darà la possibilità di scoprire nuovi talenti ed ascoltare concerti in luoghi diversi della nostra città – dichiara il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti -. Il Festival durerà per tutto il mese di luglio offrendo un ricco programma di eventi a cui spero partecipino sia i turisti sia i cittadini e che avrà l’obiettivo di promuovere la cultura e la musica sul territorio. La nostra amministrazione è felice di dare supporto all’iniziativa che oltre a valorizzare la città darà anche la possibilità a tutti di assistere ai concerti gratuitamente o a prezzi ridotti”. dichiarazione del presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti

“L’IMOC è un festival con molteplici obbiettivi: da un lato dare a giovani talenti la possibilità di perfezionarsi con musicisti dalla grande esperienza concertistica e didattica, offrendo loro l’occasione di esibirsi in concerti pubblici, dall’altra promuovere un angolo suggestivo della nostra regione attraverso iniziative culturali. Infatti oltre alla formazione musicale e alla promozione educativa, il Festival è sinonimo anche di promozione culturale. Durante il mese di luglio offre ai numerosi turisti e agli abitanti del luogo un ricco programma di concerti con grandi protagonisti della scena musicale e giovani studenti. Non manca l’attenzione per i più piccoli grazie ai Laboratori musicali per bambini e genitori presso la Biblioteca comunale Chelliana, tre appuntamenti dedicati a varie fasce d’età, da 0 a 11 anni. Lo scopo è quello di far crescere la passione per la musica attraverso esperienze attive, creative e coinvolgenti che permettano di condividere l’emozione del far musica insieme con i propri cari.

Vorrei ringraziare l’associazione Recondite Armonie, la Scuola di Musica della Fondazione Giovanni Chelli, l’Amministrazione comunale di Grosseto e tutti i partner per l’accoglienza e la collaborazione positiva e costruttiva che ci hanno permesso anche quest’anno di realizzare un programma molto intenso all’insegna della grande Musica. Nello stesso tempo vorrei porgere un ringraziamento particolare a tutti i grandi musicisti che hanno rinnovato la partecipazione al Festival IMOC ed esprimere loro tutta la stima per la passione e la generosità che dimostrano nell’attività didattica con i giovani allievi che hanno bisogno di essere accompagnati e supportati nella loro crescita artistica e professionale” commenta Stefania Di Blasio.





"Siamo onorati e felici di aver ricevuto la codirezione artistica di questa importante manifestazione - aggiungono Diego Benocci e Gala Chistiakova - e siamo orgogliosi che sarà la città di Grosseto ad accogliere il Festival Imoc, composto quest'anno da una ricca serie di concerti di qualità dal 3 al 22 Luglio che insieme alle masterclasses musicali di altissimo livello richiameranno giovani studenti e appassionati da tutto il territorio nazionale e non solo. Il nostro augurio è che si tratti solo dell'inizio di una collaborazione virtuosa tra il Centro Studi Musica & Arte di Firenze e Recondite Armonie che possa crescere ed andare avanti per molti anni a venire."

“Le masterclass di musica antica offrono la possibilità a strumentisti, cantanti ed ensembles di approfondire lo studio del repertorio del secolo XVII e XVIII sotto la guida di Rossana Bertini per il canto barocco, Rossella Croce per il violino barocco, Jean- Marie Quint per il violoncello barocco, Luigi Lupo per flauti dritti e traversiere, Giovanni Bellini per liuti e chitarra barocca, Alessandra Artifoni per il clavicembalo e basso continuo. Le giornate di masterclass prevedono lezioni di approfondimento individuale del repertorio e la partecipazione di ciascun iscritto, ai gruppi creati per il repertorio musicale d' insieme. La classe di canto sarà supportata da Giacomo Benedetti in qualità di clavicembalista accompagnatore.

Perché studiare la musica antica, perché insegnarla? Tra le tante ragioni due mi incuriosiscono. Riusciamo ad essere un fluido tramite di esperienze dal passato al futuro? E la seconda, riusciamo ad interessarci del concetto di "gusto" tanto caro all'estetica barocca e che forse non vuol dire "moda" ma il discernimento del Bello, del Vero nel Caos contemporaneo?" dice Alessandra Artifoni.





Ecco i prossimi appuntamenti della Stagione concertistica IMOC 2022