Prosegue l’estate a Magliano tra musica, arte e spettacoli

Magliano in Toscana: Proseguono gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio. Dopo il ricco calendario del mese di giugno, che ha animato le giornate di cittadini e turisti, si prosegue venerdì 5 luglio con la serata musicale al Pub Camelot di Magliano, mentre sabato 6 al Torrione ci sarà “Ay fortuna cruel. L’età dell’oro della musica spagnola” con MusicAnticaMagliano, un evento a cura dell’associazione Le Muse del Nespolo.



Venerdì 12 luglio è in programma un doppio appuntamento: alle ore 21, sempre al Torrione, ci sarà il Coro delle donne di Magliano, mentre al bar Mamma mia andrà in scena la serata musicale. Sabato 13 luglio, la musica si sposterà al bar Kaleidos, mentre al Torrione, sempre grazie all’associazione Le Muse del Nespolo, è in programma “Le tarantelle del rimorso. Musica tradizionale del Sud Italia” con MusicAnticaMagliano.

A Montiano, invece, domenica 14 luglio è in programma “Alfredo Scogna canta De André” in piazza Cappellini, grazie alla collaborazione della Pro loco locale; martedì 16 sarà la volta del cinema all’aperto con “C’è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi, che sarà proiettato in piazza del Plebiscito con un evento in collaborazione con la Commissione Pari opportunità di Magliano in Toscana.

Mercoledì 17 luglio si torna a Magliano con la serata musicale a cura della Pro loco. Giovedì 18 luglio, in piazza Cappellini di Montiano, Max Gentilesca si esibirà con il “Tributo a Berry White e agli anni ‘70/’80”. Venerdì 19 luglio, al Torrione, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Il barone rampante” a cura dell’associazione Polis, con la regia di Francesco Tarsi.

Dal 20 al 27 luglio è in programma alla Galleria Arti in Corso, in piazza del Popolo a Magliano, la mostra “Fuoco, terra, Acqua. Opere di David Bacci Buccheri” di Doriana Melosini e a cura dell’associazione “Le Lase di Maremma”. L’inaugurazione è in programma sabato 20 luglio, alle ore 19.

Sempre il 20 luglio, alle 21.30, a Magliano, è in programma una serata musicale a cura dell’associazione Frasha, mentre domenica 21, grazie alla collaborazione del Comitato genitori, sarà proiettato il film “Jumanji” per il cinema sotto le stelle. Ancora il 21, in piazza del Plebiscito a Montiano, suoneranno i “Mataperros”.

Martedì 23 luglio nuova serata musicale al bar Mamma mia di Magliano, mentre a Pereta, in piazza San Marco, sarà proiettato “Vacanze romane” ed esposto un abito realizzato dalle sorelle Fontana per Audrey Hepburn. Il 24 luglio, in piazza della Repubblica a Magliano, sarà protagonista la musica di “Rock vibrations”.

Giovedì 25 luglio, in piazza Cappellini a Montiano, è in programma “Quelli della notte” con Andrea Roventini, mentre il 26, in piazza San Marco di Pereta, si esibirà la “Andrea Roventini band”. Sempre il 26, alle ore 21, andrà in scena a San Bruzio “Il libro proibito che diventò un classico”, uno storytelling comico con musiche e immagini di Giacomo Moscato dedicato a Giovanni Boccaccio (evento a cura del Rotary club Monte Argentario), mentre al pub Camelot, serata musicale con San Bruzio Musica.

Sabato 27 luglio, in piazza della Repubblica a Magliano, si terrà la serata musicale con “The music crew band”, mentre il 27 e il 28, grazie alla Pro loco, Street food per le vie del borgo. Domenica 28, al Torrione, ci sarà “Il teatro da camera. Cantate barocche” con MusicAnticaMagliano, evento a cura dell’associazione Le Muse del Nespolo”.

Il mese di luglio si chiuderà mercoledì 31 a Montiano con “Saxo sax”, la serata musicale a cura della Pro loco.

Gli eventi proseguono anche nel mese di agosto. Per informazioni sul programma completo, orari e spettacoli è possibile visitare il sito www.comune.maglianointoscana.gr.it o contattare l’ufficio Iat (0564.592102 – info@vivimaglianointoscana.it).