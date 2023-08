Ambiente Prosegue il piano delle attività della bonifica per l’anno 2023 di Cb6 30 agosto 2023

Grosseto: Sono stati eseguiti, da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, i lavori di manutenzione ordinaria sul fosso dei Pescatori, nella zona di Squartapaglia. Qui il corso d’acqua, nei pressi della località Casotto dei Pescatori (comune di Grosseto) confluisce nel fosso Tanaro. L’intervento, relativo all’unità idrografica Pianura Grossetana, ha permesso di rimuovere la vegetazione infestante presente in eccesso nella sezione idraulica del fosso. Così facendo Cb6 ha reso più sicure le abitazioni ma anche le strade, visto che il corso d’acqua è attraversato da ponti della strada vicinale di San Leopoldo e della strada provinciale del Pollino. I lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle direttive regionali per la tutela della flora e della fauna. Seguici





