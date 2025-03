Prosegue domenica 9 marzo la stagione teatrale 2025 dei Teatri D’Amiata

In scena al Teatro Amiatino di Castel del Piano La Patente ‘u picciu di Luigi Pirandello - Compagnia teatrale Krypton

Castel del Piano: Prosegue la stagione teatrale 2025 dei Teatri d’Amiata, che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus le amministrazioni comunali di Arcidosso e Castel del Piano e l’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana.

La Compagnia teatrale Krypton presenta il primo studio de “La Patente” di Pirandello, “U picciu” con l’adattamento e la regia di Fulvio Cauteruccio, anche interprete insieme a Massimo Bevilacqua e Flavia Pezzo. È previsto un doppio appuntamento domenica 9 marzo ore 21:00 e lunedì 10 marzo alle ore 10 matinée per le scuole.

La storia di Chiarchiaro è sempre attuale, scrive Cauteruccio nelle note di regia: “Chiarchiaro per certi versi rappresenta la vittima di un'ingiustizia frutto di angherie, credenze, dicerie, che possono portare anche alla morte e che, pur riferendosi al contesto degli anni Venti, sono di struggente e drammatica attualità. Il mio jettatore si ribellerà a tutto questo, farà sentire la sua voce e infine chiederà al pubblico di diventare anch'esso "jettatore" sì, ma dei mali generati dal post capitalismo.

Info e Biglietteria: posto unico intero € 12 / ridotto € 11, biglietto ridotto € 8, riservato agli studenti delle Università̀ possessori della carta Studente della Toscana e alla promozione biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze, per gli abbonati alle stagioni teatrali dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Santa Fiora. riduzioni possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), over 65

Info e prenotazioni:

Biblioteca Comunale Arcidosso (prenotazioni spettacoli Teatro degli Unanimi) piazza Indipendenza, 30, Arcidosso tel. 0564 965057 da lunedì a venerdì ore 9-13 . Associazione Compagnia teatrale “Né Arte Né Parte” (prenotazioni spettacoli Teatro degli Unanimi e Teatro Amiatino) cell. 347 9081631 da lunedì a sabato ore 15 – 19, contattabile anche tramite messaggio whatsapp