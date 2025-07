Prosegue a Montalcino il festival di musica da camera "Mushic et Nunc"

Fino al1 agosto alla Fortezza di Montalcino e la Chiesa di Sant'Agostino proseguono i concerti all'insegna della musica da camera nelle sue più svariate sfumature

Montalcino: Proseguono con successo i concerti della programmazione ‘Mushic et Nunc’. I primi due concerti hanno riscosso apprezzamento e entusiasmo da parte del pubblico, le note dei concerti hanno risuonato con grazia e leggiadria per tutta la città di Montalcino e il montalcinesi hanno ancora due sere per godere della loro sinfonia.

Il programma prosegue infatti giovedì 30 luglio quando torneranno a suonare i giardini della Fortezza di Montalcino (in caso di maltempo il concerto si sposterà nella chiesa del Corpus Domini) con Ginevra Gambacciani al violino e Giorgio Barni al pianoforte, con un programma che prevede musiche di Brahms, Respighi e Debussy.

Il 1° agosto il Festival si concluderà nella Fortezza di Montalcino alle ore 21 con un concerto che vedrà all'opera l’Arcadia Wind Orchestra, l’orchestra di fiati del Monte Amiata, diretta dal Maestro Luca Morgantini, che proporrà il poema sinfonico l’"Odissea. Il mio nome è Nessuno" di Robert William Smith, insieme all’attore Gianni Poliziani.

I concerti si svolgono in collaborazione tra il Conservatorio di Siena "Rinaldo Franci" e il Comune di Montalcino e saranno preceduti da un brindisi di benvenuto offerto dall'azienda vinicola Col d'Orcia. L'evento nasce da un'idea di Lorenzo Nocci, direttore artistico del Festival, con l'organizzazione della Filarmonica Giacomo Puccini di Montalcino.