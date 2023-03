Prorogata al 17 aprile la scadenza del Premio letterario Mariella Gennai

Massa Marittima: Prorogata alle ore 12 del 17 aprile 2023, la scadenza del Premio letterario Mariella Gennai rivolto agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado delle province di Grosseto e di Livorno. Nell’ambito del concorso è previsto anche un Premio Speciale per la Casa Circondariale di Massa Marittima.



La premiazione dei vincitori si terrà il 9 giugno, alle 17 e 30, alle Clarisse, nella sala Mariella Gennai.

Il Premio Mariella Gennai nasce 18 anni fa da un’idea dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima in collaborazione con la Commissione comunale per le Pari Opportunità con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Mariella Gennai, esemplare donna massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e della scuola, sia nel ruolo di educatrice che in quello di assessore provinciale.

“Questo concorso rappresenta un’esperienza formativa importante per i ragazzi –commentano Grazia Gucci assessore comunale alle Pari Opportunità e Irene Marconi, assessore comunale all’istruzione –in quanto hanno la possibilità di misurarsi con l’esercizio sempre meno consueto della scrittura, che può invece rivelarsi un’attività appassionante e coinvolgente”. Quest’anno è possibile partecipare con l’elaborato testuale (il concorso prevede la produzione di un testo inedito la cui tipologia può essere liberamente scelta tra saggio, articolo di giornale, pagina di diario, poesia, racconto o altro). Oppure con l’elaborazione di un contenuto audiovisivo (video/spot o cortometraggio della durata massima di 5 minuti).

La scelta è tra i seguenti temi: sezione 1 -“Dobbiamo pretendere di vivere in un mondo migliore, non soltanto sognarlo” (dal film “La finestra di fronte” di Ferzan Ozpetek); sezione 2- “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, (art. 21 della Costituzione italiana). Sezione 3 - tema libero. Gli insegnanti possono coinvolgere le proprie classi proponendo i titoli come tracce di un tema in classe, in modo da gestire, per quanto possibile, la partecipazione degli allievi come attività all’interno del regolare svolgimento del programma scolastico. Gli studenti che lo desiderano possono partecipare anche in modo autonomo, inviando individualmente il proprio elaborato, senza necessariamente passare attraverso la scuola. Ogni allievo vincitore riceverà un premio di 150 euro e ulteriori 150 euro verranno corrisposti anche all’Istituto scolastico di appartenenza.

Info: 0566906284 – 0566.906232 premio.mariellagennai@gmail.com

Per le insegnanti è possibile richiedere il Kit Ambassador alla mail premio.mariellagennai@gmail.com

Composto da:

il bollino "io sostengo il Premio Gennai" da condividere sui canali social

una grafica digitale del premio da condividere tramite social network, e-mail, WhatsApp oppure da stampare e appendere a scuola

la mini-guida per la realizzazione degli elaborati, con la checklist da utilizzare in classe e una serie di strumenti utili all'elaborazione dei testi e degli audiovisivi.