Proposta di legge “Partecipazione e lavoro”: la Cisl raccoglie firme in piazza Dante

Domani, giovedì 3 agosto, dalle 9 alle 12, presidio informativo e punto di raccolta firme a Grosseto, di fronte al Palazzo della Provincia. Biliotti: “Crediamo molto in questa proposta di legge perché siamo convinti che la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese sia una sfida per il futuro del Paese”.



Grosseto: La Cisl sarà in piazza Dante a Grosseto, dalle 9 alle 12 davanti a Palazzo Aldobrandeschi, sede dell’amministrazione provinciale di Grosseto, per illustrare a tutti gli interessati e raccogliere firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare “Partecipazione al lavoro”, promossa proprio dall’organizzazione sindacale.

“Crediamo molto – dice Katiuscia Biliotti, segretaria generale di Cisl Grosseto – a questa proposta di legge, perché siamo convinti che la partecipazione dei lavoratori alla vita e all’organizzazione delle imprese è una sfida che riguarda il futuro del nostro Paese. L’attenzione ai salari, alla qualità e alla stabilità del lavoro, l’incremento della produttività, il contrasto delle delocalizzazioni, l’impegno per la salute e la sicurezza sul lavoro non possono prescindere da un maggiore coinvolgimento dei lavoratori alle decisioni organizzative delle imprese, per aumentare l’efficienza e l’innovazione di tutto il sistema”.

Al presidio di Grosseto, organizzato in concomitanza con il mercato settimanale, seguiranno altri momenti informativi e di raccolta firme su tutto il territorio provinciale: “Stiamo organizzando – aggiunge Biliotti - momenti di incontro anche negli altri comuni del Grossetano perché vogliamo dare gambe solidi e credibili a quella che rappresenta una vera rivoluzione nel nostro mercato del lavoro; siamo convinti che questa battaglia riguardi tutti e lo dimostra, la presenza al nostro fianco anche della nostra Federazione pensionati”.

La proposta di legge, depositata dalla Cisl a fine aprile alla Corte di Cassazione di Roma, intende dare piena applicazione all’articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

La proposta di legge punta a innovare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione all’interno delle imprese: gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva.

Con la partecipazione gestionale i lavoratori potranno entrare nei consigli di sorveglianza e di amministrazione compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende. Inoltre sarà possibile prevedere una figura che rappresenti i lavoratori e le lavoratrici all’interno dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

La partecipazione finanziaria, invece, prevede per chi lavora la possibilità di prendere parte a nuove forme di azionariato diffuso e a nuove modalità di distribuzione degli utili.

Quella organizzativa inserisce incentivi e meccanismi premianti per le aziende che consentiranno a chi lavora di contribuire alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi, mentre con la partecipazione consultiva i sindacati saranno consultati in via preventiva e obbligatoria su molte scelte strategiche in più rispetto a quelle previste dalla legislazione attuale.

Chiunque lo desidera, quindi, potrà firmare la proposta di legge in piazza Dante, giovedì 3 agosto o recarsi una delle sedi Cisl della provincia di Grosseto.

Per informazioni è possibile anche chiamare il numero 0564 422301