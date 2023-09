Proposta di legge “Partecipazione al lavoro”: a firma anche assessore Giorgieri

Follonica: Prosegue la campagna di informazione e raccolta adesione condotta da Cisl Grosseto. È comunque possibile firmare in tutte le sedi dell’organizzazione sindacale



Anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Follonica Mirjam Giorgieri ha firmato per la proposta di legge di iniziativa popolare “Partecipazione al lavoro”, promossa dalla Cisl. Prosegue, infatti, la raccolta di firme e questa mattina, venerdì 22 settembre, l’unione sindacale territoriale di Grosseto è stata presente al mercato settimanale di Follonica, al parco centrale, per informare i cittadini sul progetto di legge e raccogliere le loro adesioni.

La proposta di legge punta a innovare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione all’interno delle imprese: gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva.

Con la partecipazione gestionale i lavoratori potranno entrare nei consigli di sorveglianza e di amministrazione, compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende. La partecipazione finanziaria, invece, prevede per chi lavora la possibilità di prendere parte a nuove forme di azionariato diffuso e a nuove modalità di distribuzione degli utili. Con la partecipazione organizzativa si inseriscono incentivi e meccanismi premianti per le aziende che consentiranno a chi lavora di contribuire alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi, mentre con la partecipazione consultiva i sindacati saranno consultati in via preventiva e obbligatoria su molte scelte strategiche in più rispetto a quelle previste dalla legislazione attuale.

Chi desidera aderire, può recarsi una delle sedi Cisl della provincia di Grosseto. Per consultare quella più vicina è possibile visitare il sito: https://cisl.grosseto.it/dove-siamo/

Per informazioni è possibile anche chiamare il numero 0564 422301

Nella foto, da sinistra a destra, Alfonso Nocchi, Mirjam Giorgieri, Katiuscia Biliotti e Simona Piccini