Pronto un camminamento pedonale a Castiglione. Terminati i lavori

Castiglione della Pescaia: Terminati i lavori per il completamento del camminamento pedonale che si interrompeva in corrispondenza della cunetta stradale di fronte all’edificato condominiale denominato “Il sole”, sulla Strada provinciale del Padule n. 3, all’ingresso dell’abitato di Castiglione della Pescaia. Grazie a questo nuovo ampio spazio si potrà raggiungere il centro del paese in modo più agevole e sicuro. Con la realizzazione del marciapiede sono state date maggiori garanzie ai pedoni, andando così a favorire sempre più la mobilità sostenibile.

Un intervento particolarmente sentito e richiesto da tutti gli abitanti delle Paduline e dalle attività circostanti, che va a mettere in sicurezza una zona strategica del territorio, dando maggiore fruibilità all’arteria principale del paese. La soluzione progettuale proposta dai tecnici interni dell’amministrazione comunale, il geometra progettista e direttore dei lavori Simone Montagner e l’architetto responsabile unico del procedimento Daniele Merola, è stata subito accolta dalla Giunta. Sono numerosi i lavori pubblici messi in essere dal personale tecnico comunale e realizzati in questa prima parte dell’anno all’interno delle scuole, nelle strutture sportive, sulle strade e nei parcheggi. Le difficoltà burocratiche sempre più stringenti relative alla redazione degli atti da presentare a bandi e finanziamenti nazionali e internazionali mettono a dura prova il lavoro quotidiano del personale di quel settore, che oltre a proporre soluzioni idonee alle criticità, deve seguire tutte le innumerevoli fasi di procedimenti amministrativi impiegando molto del loro tempo.