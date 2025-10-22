Pronto soccorso pediatrico di Grosseto, nuovo progetto pittorico per ambienti sempre più accoglienti

Grazie alla donazione Abio, l’iniziativa prevista per la Pediatria e la Neonatologia si espande

Grosseto: Anche il Pronto soccorso pediatrico di Grosseto sarà interessato dal progetto per l’umanizzazione pittorica previsto per la Pediatria e la Neonatologia dell’ospedale Misericordia. Alla novità si è giunti dopo che la raccolta fondi dell’associazione Abio ha superato il budget previsto ed è stato deciso di estendere il progetto «Il bambino al centro» anche agli ambienti del Ps pediatrico.

I lavori inizieranno il 23 ottobre e si concluderanno entro il 31 del mese. L’intervento vedrà l’installazione di materiale preparato esternamente dall’autrice, pertanto l’impatto sulla funzionalità della struttura sarà ridotto al minimo.

Il progetto visivo è stato approvato dall’Azienda Usl Toscana sud est poiché contribuirà a rendere ancora più umanizzati i percorsi di presa in carico e di cura delle bambine e dei bambini al Pronto soccorso pediatrico. A realizzare l’opera sarà la pittrice e designer Sally Gallotti. Intanto, come già previsto dalle intese tra Abio e Asl Tse, proseguono le attività per l’avvio dei lavori riguardanti gli ambienti della Neonatologia e Pediatria, già previsti nel progetto iniziale «Il bambino al centro».

«Un particolare ringraziamento alla sensibilità manifestata dall'associazione Abio che ha voluto estendere il contributo di umanizzazione pittorica agli ambienti del Pronto soccorso pediatrico - dichiara Mauro Breggia, direttore dell’Emergenza urgenza di Grosseto - rendendo più gradevole la permanenza dei bambini nei percorsi di urgenza ed emergenza. L'associazione Abio, sempre vicina ai bambini in Ospedale, con questa iniziativa ha confermato la volontà a rendersi partecipe del loro benessere».

«Con l'intervento in Pronto soccorso pediatrico inizia di fatto l'opera di umanizzazione pittorica che coinvolgerà tutta l'area pediatrica e neonatologica del Polo Donna Bambino - dichiara Susanna Falorni, direttrice Pediatria di Grosseto -. Ringrazio l'associazione Abio e la sua presidente Guarrera che in questi anni si sono prodigate nell'organizzare eventi a scopo benefico che hanno coinvolto scuole, associazioni, cittadini e in breve tempo, grazie alla generosità dei donatori, sono riusciti a superare l'obiettivo prefissato e a regalare alla Pediatria della Maremma l'umanizzazione di tutto il percorso delle cure pediatriche. È un'evidenza che un ambiente a misura di bambino permette una serena permanenza in ospedale e ne favorisce la guarigione».

«Siamo particolarmente contenti di rinnovare le decorazioni degli ambienti - dichiara il responsabile del Pronto soccorso pediatrico di Grosseto, Luca Bertacca - l’obiettivo è quello di offrire un contesto sempre più accogliente che permetta di migliorare ancora di più la presa in carico dei piccoli. Per questo è davvero apprezzabile che Abio, in accordo con l’Azienda, abbia deciso di estendere questo progetto anche al Pronto soccorso pediatrico».

«Seguiamo da mesi la nascita di questo progetto che permetterà di cambiare volto ai reparti di Neonatologia, Pediatria e ora anche del Pronto soccorso pediatrico - dichiara il direttore medico del Po Misericordia, Michele Dentamaro - con la creazione del polo «Donna-bambino», ringraziamo Abio e tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi, insieme al personale sanitario quotidianamente impegnato per la salute dei più piccoli».



