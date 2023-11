Pronto soccorso del Misericordia, le precisazioni della Asl alla nota della Uil Fp

Grosseto: In riferimento a quanto segnalato dalla Uil Fp, la direzione infermieristica dell'area Emergenza-Urgenza precisa che in virtù della piena consapevolezza del contesto attuale, da tempo ha provveduto a rimodulare l'assistenza infermieristica tramite iniziative concrete a livello organizzativo e gestionale in modo da garantire il servizio e far fronte a eventuali criticità. In particolare si é fatto ricorso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, all'istituto della produttività aggiuntiva anche per il personale del Pronto soccorso, possibilità che sarà prorogata fino a quando le condizioni presenti ne giustifichino la necessità.