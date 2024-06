Pronto a partire a Castiglione della Pescaia il servizio di assistenza medico-infermieristico estivo

Castiglione della Pescaia: Dal 17 giugno parte a Castiglione della Pescaia il servizio di assistenza infermieristica estivo istituito dalla ASL Toscana sud est su esplicita richiesta del Comune. Un servizio rivolto a residenti e turisti che nel distretto sanitario del capoluogo e in quello di Punta Ala troveranno una postazione infermieristica turistica.



«Vorrei ringraziare la Asl – dichiara il Sindaco Elena Nappi – per averci dato l'opportunità di fornire quest'anno un servizio così importante per la salute e la sicurezza dei nostri concittadini e dei tanti turisti che nel periodo estivo raggiungono la nostra località. Il servizio sanitario di primo soccorso estivo è fondamentale per un territorio come il nostro dove tra giugno e settembre le presenze decuplicano, per questo motivo negli anni post covid, a causa della mancanza di personale sanitario che partecipasse al bando ASL, questo servizio era stato organizzato e finanziato direttamente dall’Amministrazione comunale. Quest'anno la nostra richiesta alla ASL Toscana Sud Est è andata a buon fine e ciò ci garantisce la sicurezza sanitaria necessaria, abbiamo però deciso di affiancare al personale infermieristico, garantito dalla Asl, anche un medico nei giorni di sabato e domenica in modo da dare una maggiore copertura sanitaria oraria».

Dal 17 giugno al 15 settembre gli ambulatori, sia quello di Via Roma a Castiglione della Pescaia che quello di Punta Ala in località il Gualdo, saranno aperti sette giorni su sette, dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00 mentre il sabato e la domenica, e anche il giorno di ferragosto, dalle 10 alle 16. Dal 1 luglio al 31 agosto il servizio della ASL il sabato e la domenica dalle 16:00 alle 20:00 sarà completato dalla presenza del medico.