Pronti a partire i "TartaLab" di tartAmare

Castiglione della Pescaia: Anche in questa stagione il Comune di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con tartAmare, organizza i laboratori estivi di educazione ambientale con giochi, favole e incontri per bambini.



Nei mesi di luglio ed agosto il personale di tartAmare sarà presso i Sea Turtle Point della Green Beach di Castiglione della Pescaia e di Casetta Civinini a Punta Ala non solo per dare informazioni utili a tutti coloro che vogliono scoprire il mondo delle tartarughe marine, ma anche per tanti giochi, esperimenti e attività di biologia ed ecologia marina. Tra una favola e una rappresentazione teatrale i bambini impareranno la tutela del mare e delle specie viventi che lo popolano, come segnalare tracce di nidi di tartaruga, il rispetto per le dune e l'ecosistema costiero, tutte quelle buone pratiche di come comportarsi da turisti senza danneggiare l'ambiente che ci circonda.

«Da quando, nel 2017, la tartaruga Caretta caretta si è affacciata sulle nostre spiagge - afferma con orgoglio la sindaca Elena Nappi - non ci ha più lasciato, regalandoci ogni anno tanti nidi in angoli paradisiaci del territorio. Quest’anno siamo stati addirittura la location scelta per il primo nido del 2024 dell’Italia peninsulare: il 1 giugno a Roccamare la grande e lieta scoperta fatta dai “tartarughini” di TartAmare sempre attenti e presenti sulla costa. Il rispetto della natura dà sempre risultati eccellenti».

Tutte le attività sono gratuite e non serve prenotazione. Lo staff di tartAmare attende bambini ed adulti per giocare insieme imparando a rispettare il nostro meraviglioso mare.

«Siamo felici e onorati di ripetere anche in questa estate – dichiara Luana Papetti presidente di tartAmare – la collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia per i laboratori sulle tartarughe e la biodiversità che popola le nostre spiagge. Il nostro obiettivo è quello di formare una generazione di turisti sempre più consapevole e rispettosa dell'ambiente. E queste iniziative ci mostrano che in questi anni qualcosa di buono lo abbiamo fatto. Sono sempre più numerosi i turisti che ci segnalano la presenza di nidi di tartarughe avvistati durante le passeggiate mattutine, e in tanti chiedono informazioni su come comportarsi per non disturbare in quei luoghi dove un nido è già stato individuato».

Il programma completo di luglio.

Green Beach – Castiglione della Pescaia

9 luglio ore 10:30

"La balena blu, la favola del mare".

Per bambini dai 4 ai 6 anni

14 luglio ore 10:30

"H2O. Alla scoperta dell'acqua e delle sue proprietà".

Per bambini dai 6 ai 12 anni

20 luglio ore 10:30

"Gli eroi della duna", scopri con noi le specie pioniere che vivono sulle dune.

Per bambini dai 6 ai 12 anni

26 luglio ore 10:30

"Acquarelli in riva al mare".

Per bambini dai 4 ai 10 anni

Casetta Civinini – Punta Ala

10 luglio ore 10:30

"Le tracce di mamma tartaruga".

Per bambini dai 4 ai 12 anni

13 luglio ore 10:30

"Impara a fare i nodi come un vero marinaio".

Per bambini dagli 8 ai 12 anni

21 luglio ore 10:30

"Un'esplosione di colori e di profumi: la bomba di semi!".

Per bambini dai 6 ai 10 anni

29 luglio ore 10:30

"Pancrazion il re della duna – comunemente detto Giglio di mare".

Per bambini dai 6 ai 12 anni

I Tartalab di tartAmare si terranno anche nel mese di agosto, sempre alla Green Beach di Castiglione della Pescaia e a Punta Ala a Casetta Civinini.