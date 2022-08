annuncio Attualità Pronti 60 nuovi “parcheggi rosa” per donne in gravidanza e neogenitori 18 agosto 2022

Redazione Grosseto: Nei giorni scorsi, la Giunta comunale di Grosseto ha approvato l’istituzione, all’interno del centro abitato, di 60 spazi riservati alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di un contrassegno speciale denominato “permesso rosa”.

Questi specifici stalli di parcheggio saranno posizionati nei pressi dei luoghi maggiormente frequentati dai soggetti titolari dei permessi come farmacie, scuole, asili nido, centri commerciali, presidi medici. La realizzazione degli “stalli rosa” ha, dunque, lo scopo di facilitare la mobilità delle gestanti e dei genitori che, muniti del permesso, trasportano i loro figli nelle attività giornaliere.

