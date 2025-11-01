Promuovere la lettura fin dalla nascita

Lunedì 3 novembre 2025, alle 17, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, un appuntamento rivolto a insegnanti, educatori, genitori e operatori dell’infanzia sul tema dell’educazione attraverso i libri per l’infanzia

Tarquinia: Il progetto PRIME PAGINEaCOLORI prosegue il suo programma con il nuovo incontro di formazione dal titolo “Leggere ai bambini, prima si fa, meglio è” dedicato alla diffusione della lettura tra i bambini da 0 a 6 anni. L’appuntamento, a ingresso libero, è fissato per lunedì 3 novembre 2025, alle 17, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, al civico 34 di via Umberto I, nel centro storico di Tarquinia. Insegnanti, educatori, genitori e operatori dell’infanzia potranno ascoltare gli interventi della dottoressa Alessandra Darini, pedagogista e volontaria del programma Nati per Leggere, e della dottoressa Silvia Florian, psicologa della cooperativa Il Ponte di Civitavecchia. Le due relatrici offriranno spunti di riflessione, suggerimenti pratici e occasioni di confronto, condividendo esperienze ed evidenze scientifiche sul tema dell’educazione attraverso i libri per l’infanzia. “Sarà un momento di confronto su proposte, testimonianze ed evidenze scientifiche di una pratica da diffondere con consapevolezza e passione”, dichiara Roberta Angeletti, direttrice del festival PAGINEaCOLORI. PRIME PAGINEaCOLORI è la nuova sezione del festival PAGINEaCOLORI, vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), e interamente dedicata alla promozione della lettura nella prima infanzia. Il progetto nasce grazie a una rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, Fatatrac, ICWA – Italian Children Writers Association, Leonardo, Alicenova, Oltre le Nuvole, Semi di Pace, la Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e la libreria La Vita Nova.