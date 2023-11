Sport Promozione: Sconfitta di misura in trasferta per la Pallacanestro Grosseto 11 novembre 2023

Libero Siena 62 – Pallacanestro GR 60

Grosseto: Un match combattuto sin dalla palla a due con la PGR in evidenza per maggiore atleticità a guidare l'inerzia della partita. É nel secondo tempo che la difesa avversaria si rende più aggressiva e fisica, sporcando le percentuali dei grossetani in attacco, con il finale condizionato da falli, errori al tiro e troppe palle perse. I ragazzi si allenano con impegno e dovranno continuare con fiducia, in attesa del rientro degli infortunati Conti, Perfetti e Casanova. Ora subito concentrati per l'appuntamento al PalaAustria con il Basket Certaldo domenica 12 novembre 18.30. Libero Siena-PGR 62-60 - Parziali 14-20 / 22-10 / 11-11 / 15-19

