Promozione, Pallacanestro Grosseto: Debutto difficile per gl'infortuni

Manca la vittoria d'un soffio. Ottimo esordio per Cutrupi



Grosseto: E’ mancato il risultato non certo il cuore, la tenacia e la passione per gli atleti della prima squadra della Pallacanestro Grosseto, che sono usciti sconfitti 61-63, in casa, dal confronto col BK Castelfiorentino. Una formazione rimaneggiata (fuori Casanova, Perfetti, Terrosi e Zucchini per infortunio) ha impedito ai ragazzi di coach Andrea Manganelli di agguantare la vittoria, mancata per poco tra le mura amiche del PalaAustria.

Gli ospiti hanno preso vantaggio già nel primo quarto e le squadre sono andate all'intervallo lungo in recupero sul 32-36 grazie alle bombe di Erman e Bambini (anche lui non al top della forma fisica). Il terzo quarto ha visto il BK Castelfiorentino allungare nuovamente andando sul più 10, distacco che è rimasto pressoché invariato fino a 3 minuti dalla fine quando i ragazzi di coach Manganelli hanno recuperato il gap giocandosi il match nelle ultime battute di gioco sostenuti da un caloroso pubblico.

Castelfiorentino torna a casa con i suoi 2 punti, alla PGR resta l'ottimo esordio in prima squadra di Cutrupi (2005) con una doppia doppia (15 punti/10 rimbalzi) e uno sfortunato Francesco Conti che nella conclusione sotto canestro avrebbe potuto regalare i supplementari. Di certo non è mancata l'intensità e la voglia di provarci e da qui si riparte per la prossima sfida a Siena, sponda Costone.

Tabellino: Barabesi 2, Conti 16, Tinti 2, Erman 10, Ciacci, Rustici, Franzese 4, Lettieri 4, Gabbrielli, Bambini 8, D'Alise, Cutrupi 15. Coach Andrea Manganelli