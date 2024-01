Promozione: nell'11° di campionato la PGR soccombe all'Argentario Basket

Grosseto: Derby tutto maremmano in un PalAustria gremito con la Pallacanestro Grosseto che soccombe alla maggiore voglia di vincere dell'Argentario Basket per 68 -73.







Dopo la pausa natalizia la PGR affronta per l'undicesima giornata di campionato i cugini dell'Argentario Basket con tutti i migliori propositi e fin dall'inizio si capisce che non sarà una partita facile tra le due formazioni, con i tiri dalla distanza degli ospiti più precisi e i ragazzi di Manganelli con le polveri bagnate, chiudendo i primi 10 min sotto di 3. Nel secondo quarto avversario coriaceo e, nonostante troppi errori dei grossetani, la PGR limita i danni chiudendo 32 a 35. Nel terzo quarto Ciacci e compagni rialzano la testa sostenuti da un caloroso pubblico, andando -seppur di poco - in vantaggio per 51 a 50. Nell'ultimo tempo la PGR prova a limitare gli azzurri, ma le troppe palle perse pesano e l'equilibrio si sposta sugli ospiti, che si fanno pirati nel capoluogo, meritando i 2 punti in palio.





Prossimo appuntamento domenica 14 gennaio alle ore 20.30 al PalAustria contro la Crocetta San Miniato.

Parziali 17-20/15-15/19-15/17-23

Conti F.8

Ciacci 12

Barabesi 2

Tinti 1

Terrosi 12

Zucchini 9

Franzese 2

Perfetti 4

Erman

Cutrupi 6

Conti P. 2

Casanova10

Coach: A.Manganelli, L.Terrosi, J Pedicelli.