Proloco Rosignano: Sport in mostra

Domenica la seconda edizione in piazza del Mercato Attese oltre 60 associazioni sportive e sociali del territorio e tanti ospiti tra cui Paolo Bettini, Marianella Bargilli e Floriano Pagliuca

Rosignano: Un’intera giornata per conoscere gli sport praticati a Rosignano e tante associazioni sociali attive sul territorio Un’intera giornata per conoscere le realtà sportive e sociali del territorio. Domenica 7 settembre, dalle 10 alle 22, torna la seconda edizione di “Sport in mostra” in piazza del Mercato organizzata dalla Proloco Io Amo Rosignano Solvay con il patrocinio del Comune. Oltre 60 le associazioni che parteciperanno raccontandosi, “mettendosi in mostra” tra esibizioni e interventi e tanti ospiti attesi per il talk del pomeriggio condotto dalla giornalista Sara Chiarei.

Ci saranno Paolo Bettini, due volte campione del mondo e campione olimpico di ciclismo, l’attrice e fondatrice dell’associazione “Pedale Rosso” che si occupa di combattere la violenza attraverso lo sport, Marianella Bargilli, il pugile di fama internazionale, Floriano Pagliara, il biologo nutrizionista ideatore del metodo Enea, Marrico Maurelli, il fisioterapista e membro dello staff medico della nazionale italiana di tennis, Francesco Paperini, il presidente dei Veterani dello sport di Cecina, Mauro Guglielmi e Raoul Fabbri, campione italiano di tennis tavolo. Gabriella Azzarà si occuperà di intervistare durante l’intera giornata i protagonisti della manifestazione per Toscana Live mentre l’assessora allo Sport Giulia Quintavalle interverrà anche come campionessa olimpionica di judo.

“Lo sport è davvero importante - sottolinea Quintavalle - lo sport è vita. E’ uno strumento fondamentale per la crescita personale, la socializzazione, la prevenzione del disagio e la promozione di stili di vita sani. Quella di domenica è una bellissima iniziativa, una grande occasione per stare tutti insieme e uniti per l’attività sportiva, una domenica di movimento”. L’iniziativa, durante la quale non mancheranno musica e truck food, è stata ideata con l’intento di offrire alle realtà sportive del territorio una vetrina privilegiata per presentarsi ai cittadini e promuovere le proprie attività. L’obiettivo infatti è valorizzare lo sport in tutte le sue espressioni, mettendo in evidenza non solo la dimensione agonistica, ma anche quella sociale, educativa e inclusiva. Un momento di festa, dunque, ma anche un’occasione di incontro tra istituzioni, associazioni e cittadini per rafforzare il legame con il territorio e con i valori più autentici della pratica sportiva.

“Apprezzo tantissimo lo sforzo e l’impegno che sta facendo quest’anno e ha fatto lo scorso anno la Proloco per organizzare questa bella iniziativa - ha sottolineato l’assessora al Sociale -. Sono stata dal 2014 al 2016 segretaria della Proloco per cui ho vissuto personalmente i sacrifici che fanno queste persone, che tolgono tempo alle loro famiglie e a se stessi per investirlo sul nostro territorio. E’ una bellissima manifestazione e ci auguriamo che anche quest’anno ci sia una grande partecipazione”.

“Torniamo a riproporre per il secondo anno consecutivo uno degli eventi più importanti per il nostro territorio - ha concluso il vicepresidente della Proloco Piero Pitarresi -. Un’intera giornata durante la quale tutte le associazioni presenti si incontreranno in un unico evento, per noi, davvero importante anche a livello sociale. Ringraziamo l'Amministrazione che ha creduto nel nostro lavoro, tutti coloro che stanno collaborando alla realizzazione dell’evento e invitiamo tutto il tessuto economico del nostro paese a sostenere le iniziative che, come sempre, richiedono un notevole impegno economico”.



