Proloco, Bellettini (FDI): “Occorre programmazione seria, non solo eventi di parte"

Sassofortino: “Al di là della mia appartenenza politica, - dice Moreno Bellettini, presidente del circolo Fratelli d’Italia Roccastrada – ma come cittadino di Sassofortino ho sempre apprezzato chi si attivava e si attiva per promuovere e far rivivere il nostro paese. Negli anni ho prevalentemente assistito a proposte di programmi ed eventi che ho ritenuto “accettabili” per il territorio e i cittadini”.



“Quest'anno, a differenza di altri anni, non ho letto nel programma degli eventi a 360 gradi per promuovere la nostra frazione, ma solamente eventi che strizzano, e nemmeno in modo tanto velato, l'occhio alla sinistra. I sassofortinesi e non solo, hanno visto e letto sulla pagina di Facebook della proloco Sasso&forte una locandina nella quale si annuncia un evento musicale, con il concerto del cantautore folk CISCO. Molti sassofortinesi, visto il programma dell'evento, non si sono entusiasmati in quanto sono note a tutti le idee politiche del cantautore in oggetto: senza togliere nulla al talento dell’artista, forse molto più conosciuto alle “feste dell'unità" (quando quest’ultime esistevano) che ai comuni cittadini”.

“Senza sminuire il lavoro delle persone, - spiega Bellettini - una Proloco che si rispetti dovrebbe fare scelte più oculate. Vorrei ricordare a tutti che le Proloco dovrebbero essere associazioni istituzionali apartitiche, apolitiche, ecc, ecc. Quindi promuovere eventi, come nel caso specifico, molto vicini alla sinistra, oppure alla destra, certamente stride con la mission istituzionale delle stesse”.

“Non ho nulla di personale contro Stefano Belotti in arte CISCO, che ha tra i punti di forza nel suo repertorio i brani del tipo: “Bella ciao, funerali di Berlinguer, appunti partigiani, oltre il ponte, fischia il vento”, ecc. CISCO è un artista, e in quanto tale democraticamente va rispettato, ma molti cittadini non ravvedendo nell'evento una grande carica promozionale per il territorio, avrebbero preferito ben altri spettacoli da vedere, o quantomeno un evento culturale o canoro di altro genere da quello proposto”, conclude Moreno Bellettini.