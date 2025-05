Project Manager, come si diventa una delle figure più richieste nel mercato del lavoro

In un mercato del lavoro sempre più orientato all’efficienza, alla multidisciplinarietà e all’adattamento continuo, il Project Manager si conferma come una delle figure professionali più richieste e strategiche, sia in Italia che a livello internazionale.

Non è un caso se questa professione compare stabilmente ai primi posti nei report occupazionali, tra le posizioni più ambite e meglio retribuite.

D’altra parte, basta dare un’occhiata al modo in cui si è evoluta la gestione della maggior parte delle organizzazioni.

Che siano aziende private o istituzioni, un po’ tutte, ormai, si approcciano al mercato seguendo progetti precisi, con una data di inizio e una di fine, obiettivi ben inquadrati e risorse spesso limitate.

In questo nuovo scenario organizzativo, non più rigidamente strutturato, ma spesso liquido, aperto su più orizzonti e mercati, quella che serve non può più essere solo una figura manageriale di coordinamento, ma un regista silenzioso, che tiene insieme risorse, tempi, obiettivi e budget.

Il project manager, spesso, è chiamato a gestire intere squadre di professionisti, anticipare criticità, mantenere il focus sui risultati, quasi come un garante della qualità finale.

Che si tratti di tecnologia, edilizia, marketing o finanza, il ruolo del Project Manager è centrale per il successo di qualsiasi iniziativa.

A determinare l’alto livello di richiesta per questa figura, d’altro canto, concorrono diversi fattori che caratterizzano proprio il mercato attuale.

Dalla crescente complessità dei progetti aziendali alla spinta verso una transizione digitale sempre più urgente, dalla necessità di ridurre sprechi e ritardi fino all’importanza crescente di una gestione agile, sono diversi i fattori che conducono all’impiego di competenze multiple, simultanee e ben calibrate, da parte di questa figura professionale.

Proprio per questo, le aziende cercano manager di esperienza, professionisti formati con competenze aggiornate, approcci innovativi e certificazioni riconosciute.

Chi ambisce a ricoprire questo ruolo deve, quindi, tener ben presente l’importanza di posizionare al centro della propria crescita una formazione specialistica e pratica, al tempo stesso, capace di trasferire metodologie, strumenti e visione strategica.

Per chi vuole indirizzare la propria carriera verso questa professione, un percorso strutturato come il corso Project Manager online di 24ORE Business School rappresenta una scelta mirata e concreta.

Questo programma formativo, infatti, è pensato per fornire una preparazione solida e subito spendibile sul campo, partendo dai fondamenti della gestione di progetti fino alle metodologie più avanzate, come Agile e Scrum.

Il master rappresenta una soluzione ideale per chi desidera apprendere in modo flessibile, con lezioni fruibili online, materiali aggiornati e un taglio fortemente orientato al saper fare.

Oltre alle competenze tecniche, il corso punta anche allo sviluppo di soft skill essenziali per il Project Manager moderno, come leadership, comunicazione efficace, problem solving e gestione del team. Il tutto in un formato agile, compatibile con gli impegni lavorativi, pensato per chi vuole crescere senza interrompere la propria attività professionale.