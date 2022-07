Proiezioni tra animazione, commedia e video arte al Saturnia Film Festival

Saturnia: Una ragazzina che, scandagliando la spiaggia con un metal detector, trova un oggetto che cambierà la sua vita; due fratelli spinti attraverso mari e terre misteriose; un burbero scozzese che pare proprio essere in grado di attrarre i fulmini. Saranno queste le storie protagoniste della 2/a giornata al Saturnia Film Festival, evento itinerante dedicato alla cinematografia breve che per il quinto anno porta nel cuore della Maremma Toscana proiezioni, ospiti e masterclass. Domani, venerdì 29 luglio, negli spazi della Fortezza Orsini di Sorano la rassegna organizzata da Aradia Productions con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Sorano e Comune di Semproniano, continua con ospiti e proiezioni, tra animazione e commedia, con un focus speciale dedicato alla video arte. Tra i main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film e Tuscany Hotel .







Si parte alle 18.00 all’interno del Mastio: in programma un incontro con gli autori dei corti in concorso nella nuova sezione “Art Short” a cura di Mas Tassini Studio con 5 opere firmate dai grandi nomi del panorama artistico contemporaneo. Nell’occasione sarà anche possibile partecipare a una visita guidata della Biennale Artivism: mostra collettiva con più di 40 artisti sui temi dell’ecologia e del climate change, a cura di Shim Eco Art Network e Hohenthal Und Bergen, che grazie al Saturnia Film Festival per quest’anno trova casa nel grossetano. Presenza degna di nota quella della fotografa danese Winnie Denker; tra le partecipazioni confermate anche Philippe Forte-Rytter, Sébastien Layral, Peter Hopkins, Alexandra Mas, Nicolas Hamm, Jill Krutick e Vox Populi. A fine festival Artivism si sposterà negli spazi della galleria veneziana San Vidal, per concludersi in settembre con un evento targato Saturnia Film Festival nell’ambito della Mostra Internazionale del Cinema.

Alle 19.00 sulla terrazza aperitivo e degustazione di prodotti locali con performance a cura di Mas Tassini Studio. Alle 21.00 nei giardini al via alle proiezioni, presentate da Matteo Nicoletta, con “Migrants”, animazione 3d firmata da Zoé Devise, Lucas Lermytte, Hugo Caby, Aubin Kubiak e Antoine Dupriez che fotografa la difficile situazione degli orsi polari a causa del cambiamento climatico, “Big” di Daniele Pini, premiato alla Festa del Cinema di Roma, e “Free Fall” di Emmanuel Tenenbaum, rilettura dell’attentato al World Trade Center premiata in Canada e negli Stati Uniti. Per la sezione lungometraggi “Piccolo corpo” di Laura Samani. Italia, 1900. La giovane Agata perde sua figlia alla nascita. Secondo la tradizione cattolica, l’anima della bambina è condannata al Limbo. Agata sente parlare di un luogo in montagna, dove i neonati vengono riportati in vita per un solo respiro, per battezzarli e salvare la loro anima. Conclusione con dibattito con Chiara Dainese e Paolo Bogna, rispettivamente montatrice e produttore del film. Durante la serata si terrà anche la premiazione della sezione Art Short.