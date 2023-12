Cultura Proiezioni in VR. Alla libreria QB si va in Islanda 19 dicembre 2023

Redazione

Grosseto: Si va in Islanda con QB. Oggi, martedì 19 dicembre, alla libreria di piazza della Palma alle 18.30, Clorofilla propone la visione in VR di “Vulcano – La vita che dorme” un breve documentario sull’eruzione del vulcano islandese sul monte Fagradalsfjall, dopo 800 anni di inattività. Realizzato da Omar Rashid e prodotto da Gold, questo viaggio immersivo a 360°, tra paesaggi sconfinati e fiumi di lava incandescente, ricostruisce l’evento dell’eruzione vulcanica in tutta la sua spettacolarità. La realtà virtuale trasporta lo spettatore in un luogo inesplorabile, fino a condurlo ai piedi del vulcano.

Le immagini del vulcano, risvegliato da un sonno lungo 8 secoli, rispolverano il legame ancestrale uomo-terra e scatenano nello spettatore un istinto primordiale dimenticato da tempo. I visori sono soltanto dieci. Clorofilla è un progetto di Legambiente realizzato con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con il contributo di BPER Banca, della Fondazione CR Firenze e Otto per Mille Chiesa Valdese.

