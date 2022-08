Programma delle feste patronali di Arcidosso

Ritorna il festival “Sogni d’ora”, dal 25 al 28 agosto



Arcidosso: Sull’Amiata l’ultimo fine settimana di Agosto è contraddistinto dalle celebrazioni della festa patronale di Arcidosso. In questi giorni di festa si intensificano le attività e gli eventi e nel programma allestito per l’occasione ce ne è per tutti i gusti e per tutte le età. Innanzitutto da Giovedì 25 ritorna il festival “Sogni D’Ora” che propone per l’edizione 2022 un programma per famiglie ricco di laboratori artistici, spettacoli e attività culturali, che incoraggiano bambini e ragazzi alla riflessione e all’ascolto attraverso la lettura, l’arte e la conoscenza delle proprie origini.

Con IL CINABRO E L’ARTE DEL CAPOLETTERA, laboratorio di miniatura medievale, accompagneremo i ragazzi nella conoscenza del cinabro e della vita nelle miniere, per valorizzare la storia del territorio amiatino così tanto legata all’estrazione mineraria. Con il laboratorio dei MANDALA D’ACQUA i bambini entreranno in intimità con la parte più centrale di loro stessi, attraverso la fusione di acqua e colore, in uno straordinario gioco alchemico, ispirati dalle suggestioni della vicina Merigar. Con il laboratorio LA TELA DI ARACNE, impareremo l’arte della tessitura a telaio e, come Aracne, tanto brava da far invidia alla dea Minerva, i bambini realizzeranno la loro personale e coloratissima tela, ascoltando storie legate alla mitologia e all’origine del ballo salentino: la Taranta. Con la GIOSTRA MEDIEVALE, i bambini si caleranno in un’atmosfera cavalleresca, sfidandosi in un torneo a squadre tra famiglie, nella splendida cornice della Rocca Aldobrandesca, che svetta nel centro storico di Arcidosso.

Poi gli SPETTACOLI PER FAMIGLIE al Parco del Pero allieteranno grandi e piccini: SILVIO GIOIA porterà in scena “banDita”, un susseguirsi di scene sviluppate con diverse tecniche di teatro d’ombre: dal gioco con le mani delle ombre cinesi, al coinvolgimento dell’ombra di tutto il corpo che si trasforma creando diversi personaggi. Il TEATRO VERDE A MOTORE porterà il teatro in ognidove, con un piccolo palco attrezzato su un mezzo ecologico, ci immergerà nell’idea di teatro comunitario e condiviso che accompagna da sempre la storia del Teatro Verde di Roma. Andrea Calabretta porterà in scena “R COME RODARI” filastrocche da inventare, canzoni da cantare, storie da ascoltare e un ballo da ballare tutti insieme. Storie e musica ispirate dalla poetica rodariana e prese in prestito dalla grande produzione letteraria che Gianni Rodari ci ha lasciato.

La sera di Venerdì 26 la tradizionale processione per le vie del centro storico, con partenza alle ore 21.00 dal Santuario della Madonna dell’Incoronata ed animata dalla banda la Castigliana. Alle 22.30 agosto spettacolo pirotecnico offerto dall’Amministrazione Comunale, con fuochi d’artificio lanciati a suon di musica sia dal Castello che dal piazzale della Chiesa. Nel pomeriggio di Sabato 27 agosto la 47 edizione della Marcia del Capercio, corsa competitiva su strada per adulti e bambini, che estende i suoi confini anche ai camminatori del Nordic Walking. La sera grande festa con LYCOSA in concerto. Un viaggio tra i suoni ancestrali della zampogna, il pizzicato della chitarra battente, il ritmo ostinato dei tamburi a cornice e la poesia del mandolino, saremo immersi nei suoni delle tarantelle del sud Italia.

Domenica 28 si apre con la santa Messa presso il Santuario della Madonna Incoronata con l’esposizione dell’effige della Madonna delle Grazie. Nel pomeriggio per le vie del Paese la Rassegna Bandistica, con la partecipazione della Street bando di Arcidosso, la Fantomatik Orchestra la Roaring Emily band.

Infine si ricorda che da giovedì 25 a domenica 28 agosto, presso la zona pedonale di Via Tibet, si terrà la Sagra della Panzanella Aldobrandesca.