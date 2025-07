Progetto vacanze e volontariato 2025

Con il progetto " Vacanze e Volontariato ", che à attivo per tutto l'arco dell'anno, coordinato da Piera Casalini ed Angelo Galimberti, il Comitato di Croce Rossa Italiana della Costa d'Argento porta avanti un programma di scambio di esperienze e di professionalità fra diversi Comitati di tutta Italia.

Orbetello: Il programma si avvale del supporto di alcuni Enti che collaborano fattivamente, Come l'Amministrazione Comunale di Orbetello, che ha messo a disposizione una ampia foresteria nel centro storico cittadino. Banca Tema ha erogato un contributo economico anche nel corso del 2025 a sostegno delle attività generali della CRI. " Vacanze e Volontariato " è attivo ad Orbetello, Porto Ercole ed anche in una foresteria sull'Isola di Giannutri.

Informazioni: michele.casalini@cri.it

Fra coloro che collaborano, ci sono il delegato di area 1 salute, Mauro Pasquarelli, il direttore sanitario dottor Giorgio Rizzardi, il consigliere Orietta Modestini Baldi, la delegata per area amministrazione e supporto istituzionale Antonella Escardi, Lucia Asunis, Gian Paolo Damiano, per la segreteria Ginevra Barattelli. Collabora al Progetto per il supporto logistico per l'Isola di Giannutri la società di navigazione " Maregiglio" di Isola del Giglio.