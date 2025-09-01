Progetto STEP: formazione gratuita e nuove opportunità per i giovani

Follonica: Ripartono le iscrizioni al Progetto STEP (Sostenere Talenti, Empowerment, Professionalità), un’iniziativa di formazione gratuita dedicata ai giovani dai 18 ai 34 anni che unisce crescita personale, acquisizione di competenze e opportunità concrete di orientamento al lavoro.

L’iniziativa, promossa dal Centro Studi Pluriversum, nasce grazie al sostegno e alla collaborazione di importanti realtà del territorio: Comune di Follonica, Elettromar, Cooperativa Sociale Arcobaleno, Kansassìti APS e Melograno Cooperativa Sociale. Una rete forte che consente al progetto di avere un ampio respiro, andando oltre i confini di Follonica e abbracciando l’intero territorio delle Colline Metallifere.

I corsi STEP spaziano in più ambiti – dal turismo alla sostenibilità, dalla cultura e spettacolo al mondo tecnico-professionale – con l’obiettivo di offrire ai partecipanti strumenti concreti per trasformare le proprie passioni in percorsi di crescita e lavoro.

Grazie a un approccio innovativo, che integra teoria, pratica e orientamento, STEP non si limita alla trasmissione di competenze, ma favorisce la creazione di reti, idee e progetti che possano generare valore per il territorio e nuove opportunità per i giovani.



