Grosseto: Pallavolo Grosseto Vi aspetta di nuovo al Parco “Pertini” di Via Giotto con il Progetto Sport nei Parchi “Urban sport activity weekend”. Il Progetto prevede di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le ASD/SSD del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti;

Promuove l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle ASD/SSD offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità; Promuove sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi. Sabato 6 dalle ore 15,00 alle 17,00 vi aspetta il nostro Tecnico Simona Faragli e Domenica 7 dalle ore 10,30 alle 12,30 il nostro Andrea Rossi.

Vi ricordiamo che l’attività è per tutti completamente gratuita. Per qualsiasi informazione e prenotazione chiamate Fabio al 370 322 8983. Obbligatorio il certificato medico per sport non agonistico.