Progetto Sostegno al reddito di EBTT 2023

Grosseto: Anche quest’anno l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano (EBTT) ha stanziato una somma davvero importante, 700 mila euro, che potranno essere richiesti sino ad esaurimento, entro il 15 gennaio 2024, da lavoratrici e lavoratori di alberghi, imprese ricettive in genere, ristoranti, bar, campeggi, agenzie di viaggio, etc.



Gli interventi di sostegno al reddito sono riservati alle lavoratrici e ai lavoratori a tempo determinato (con almeno 4 mesi di lavoro negli ultimi 12 mesi), indeterminato e apprendisti di aziende iscritte all’EBTT in regola con il pagamento della quota (da verificare nella busta paga). Le prestazioni, attraverso contributi economici concreti, vogliono dare un sostegno ai lavoratori del Turismo e alle loro famiglie con misure di aiuto alla conciliazione di vita e di lavoro.

Con questa operazione è stato, di nuovo, attivato un servizio che si va ad aggiungere agli altri servizi di EBTT come la formazione, l’avvicinamento domanda-offerta di lavoro, sicurezza e altre misure per favorire le politiche attive di lavoro.



Quattordici i contributi previsti:

• per chi, a tempo determinato o indeterminato, abbia avuto e/o adottato un figlio nell’anno 2023;

• partecipazione alla spesa per la retta dello asilo nido e scuola materna per un importo massimo di 300 euro, per chi è a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 4 mesi;

• per usufruire dei campi estivi per i figli, per chi è a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 4 mesi;

• per l’acquisto dei libri scolastici alla scuola media e superiore, per chi è a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 4 mesi;

• per chi abbia problemi di disabilità oltre il 60 %, od abbia a carico familiari disabili oltre il 70%, figli a carico ai sensi della legge 104/92, per chi è a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 4 mesi;

• per i lavoratori a tempo indeterminato sospesi nel periodo estivo dai servizi di ristorazione collettiva;

• alla spesa del trasporto scuola e casa/lavoro nell’anno per lavoratrice e lavoratori a tempo indeterminato;

• per chi, a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di comporto per malattie oncologiche o terapie salvavita per ogni mese di aspettativa non retribuita;

• ai lavoratori uomini, a tempo indeterminato, che abbiano fatto richiesta di un congedo parentale pari o superiore ai 10 giorni lavorativi;

• per chi, a tempo indeterminato, è stato in procedura di CIGS/FIS;

• per chi, a tempo indeterminato, è iscritto od ha figli iscritti all’anno accademico universitario 2023/2024;

• per chi è a tempo indeterminato e abbia avuto necessità di una protesi acustica, ottico, odontoiatrica e/o ortopedica per sé stessi o per i figli;

• per chi è a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 4 mesi per le spese veterinarie;

• per tutti, sia tempo determinato che indeterminato, per favorire la partecipazione ai corsi di formazione.

Ogni lavoratore potrà chiedere al massimo 3 prestazioni. I documenti dovranno essere riferiti all’anno 2023.

Le somme delle singole prestazioni saranno riparametrate sulla base dell’ISEE:

• fino a 16.000 euro contributo al 100%

• da 16.001 euro a 32.000 euro ridotto al 50%

• oltre 32.000 non verrà riconosciuto il contributo

Le domande potranno essere consegnate o compilate presso gli sportelli INFOPOINT di una delle sedi delle associazioni sindacali di seguito riportate.

FILCAMS CGIL

Presso le sedi CGIL di:

Grosseto SEDE CGIL: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

Follonica: mercoledì dalle 15:00 alle 18:30

Orbetello: primo e terzo venerdì del mese dalle 09:00 alle 12:00

Arcidosso: secondo e quarto venerdì del mese dalle 10:00 alle 12:00

Per info chiamare i numeri (o messaggi WhatsApp) 3475348590 – 3427565092

email filcams@grosseto.tosc.cgil.it

FISASCAT CISL

Presso le sedi CISL di:

Grosseto: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

Follonica: mercoledì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30, venerdì dalle 09:00 alle 12:30

Orbetello: martedì dalle 15:00 alle 18:30 e giovedì dalle 15:00 alle 18:30

Castel del Piano: primo ed terzo lunedì del mese dalle 09:00 alle 12:30

Per info chiamare il numero 0564422319

email fisascat.grosseto@cisl.it

UILTUCS UIL

Presso le sedi UIL di:

Grosseto: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00

Follonica: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00

Per info e appuntamenti chiamare il numero 3534494893

email op.grosseto@uiltucstoscana.it