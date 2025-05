Grosseto: "Come garante della disabilità del Comune di Grosseto nell' occasione della giornata conclusiva del Memorial Carlo Zecchini , sono stato invitato dall' organizzazione ad assistere ad una partita tra due squadre , Fiorentina e Pro soccer Plus che partecipano al campionato paralimpico regionale toscano di calcio sperimentale. L' emozione era tanta , per me era un salto nel passato , perché proprio con il gruppo sportivo "Atletico Maremma" di calcio del centro di igiene mentale nell' anno 2000 con Gianluca Fiacchi e Andrea Nuti sono entrato nel favoloso mondo del volontariato.

Le sensazioni che ho provato nel vedere questi ragazzi giocare allo stadio di Grosseto con il pubblico che faceva il tifo per loro sono indescrivibili. Rendo merito a Roberto Picardi e alla presidente Benedetta Mazzini per il grande lavoro svolto nella realizzazione del progetto "Pro Soccer Plus", riservato ad atleti con disabilita'intellettivo-relazionali , l' affiliazione Fisdir e Figc . Gestire due Allenamenti settimanali , le trasferte di un campionato regionale , creando un clima eccezionale all' interno di una società che svolge un' attività sportiva di altissimo livello non è possibile senza la professionalità e la sensibilità giuste .

Queste sono le cose che fanno ancora credere in una società veramente inclusiva , senza distinzioni . Lo sport come terapia , la crescita individuale , il senso di appartenenza , la convivialità, la partecipazione , il sentirsi parte di un progetto di vita , come protagonisti , per realizzare una concetta inclusione sociale .Volevo ringraziare tutto lo staff della Pro Soccer Lab , i tecnici Giulia Falcinelli , Antonio Mazzini , i dirigenti accompagnatori Falconi Sandro, Addessi Roberto e Marco Capecchi. Sinceramente confesso che alla fine della giornata di domenica mi sentivo umanamente più ricco , non si può spiegare l' amore e la gioia che trasmettono questi ragazzi speciali , queste sono le occasioni e le realtà virtuose da pubblicizzare ,con la speranza che tanti altri prendano esempio", termina la nota.