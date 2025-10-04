Progetto plasma a Grosseto, aperture straordinarie dei centri trasfusionali

Opportunità per donatori e per chi vuole diventarlo, il calendario nell’area provinciale

Grosseto: I centri trasfusionali dell’area grossetana aderiscono al «Progetto plasma» finanziato dalla Regione Toscana. L’iniziativa consente una serie di aperture straordinarie dei servizi al fine di agevolare l’affluenza di donatori e di persone che vogliono diventarlo. Oltre alla donazione di sangue e plasma, sarà possibile effettuare la visita di preliminare per i futuri donatori.

L’obiettivo è quello di mantenere l’autosufficienza per il sangue e gli emoderivati. Già nel 2024 il progetto ha consentito di incrementare il numero di donazioni e quello dei donatori attivi, pertanto è stato deciso di replicare anche quest’anno.

A partire dal 6 ottobre e fino al 31 dicembre i centri trasfusionali, oltre che nei consueti orari, saranno aperti secondo questo calendario:

Amiata grossetana , ospedale di Castel del Piano (0564 914674): aperture la domenica dalle 8 alle 11 nei giorni del 26 ottobre, 23 novembre e 14 dicembre;

, ospedale di Castel del Piano (0564 914674): aperture la domenica dalle 8 alle 11 nei giorni del 26 ottobre, 23 novembre e 14 dicembre; Colline Metallifere , nuova sede al distretto di Follonica (0566 909292): lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 17;

, nuova sede al distretto di Follonica (0566 909292): lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 17; Grosseto , ospedale Misericordia (0564 485235): lunedì dalle 14,30 alle 18;

, ospedale Misericordia (0564 485235): lunedì dalle 14,30 alle 18; Colline dell’Albegna, ospedale di Orbetello (0564 869129/22): il 9 e 30 ottobre, il 20 novembre, il 4 e il 18 dicembre dalle 14 alle 18.



