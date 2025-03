Progetto pilota Storia della Scienza entra nel Portale Cultura Toscana: la presentazione a Didacta il 12 marzo

Firenze: Il portale “Cultura Toscana”, primo ecosistema regionale per la valorizzazione digitale del patrimonio culturale toscano, si arricchisce di un nuovo contributo. E’ il progetto pilota sulla storia della scienza, dedicato agli studenti delle scuole di secondo grado, nato dalla collaborazione tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l' Educandato Statale della SS. Annunziata di Firenze. Il progetto sarà presentato a Didacta Italia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato alla formazione e all’innovazione didattica, in programma dal 12 al 14 marzo 2025 presso la Fortezza da Basso di Firenze.

Il 12 marzo alle 13,15 allo Sala Stand Regione Toscana – Z04 – Padiglione Ghiaie interverranno Paolo Baldi, dirigente Settore Patrimonio culturale, museale e documentario, arte contemporanea, investimenti per la cultura della Regione Toscana; Nicola Neri Serneri, dirigente dell’Ufficio III – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; Giorgio Fiorenza, presidente dell' Educandato SS. Annunziata; Natacha Fabbri (Università degli studi di Siena e Museo Galileo), referente scientifica per il portale Scienza di cultura.toscana.it; Antonio Venneri e Marta Galietta, professori presso l'Educandato SS. Annunziata; Pierpaolo Infante, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

L’iniziativa è organizzata da Regione Toscana, Settore Patrimonio culturale, museale e documentario, arte contemporanea, investimenti per la cultura ed è prenotabile sul sito di Didacta Italia.

Il progetto intende valorizzare il patrimonio storico-scientifico, artistico e tecnologico appartenente all’istituto scolastico fiorentino, coinvolgendo attivamente docenti e studenti, con attività didattiche che alternino dimensione pratico-laboratoriale, ricerche e approfondimenti di natura storico-scientifica, e la realizzazione finale di un percorso narrativo, con approfondimenti digitali, da pubblicare nella sezione Scienza del portale digitale di Regione Toscana “Cultura Toscana” (finanziato con il FSC 2014-2020 e il PR FESR 2021-2027 azione 1.1.2 “Ecosistema digitale della cultura”).

La Regione Toscana, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha individuato l’Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze come istituto pilota nel quale avviare il progetto didattico, per la sua ricca collezione di oggetti scientifici e per la sua esperienza in progetti analoghi di studio e ricerca rivolti a docenti e studenti. Gli studenti, seguiti da un comitato scientifico formato da esperti del settore, saranno guidati in un iter di apprendimento che preveda lo studio e l’applicazione delle linee essenziali della catalogazione dei reperti secondo gli attuali standard catalografici e la realizzazione di un percorso narrativo, con approfondimenti digitali, costruito dagli studenti per i loro pari età, da pubblicare nella sezione Scienza del portale digitale di Regione Toscana “Cultura Toscana”.

Il progetto pilota servirà per definire un format di progetto didattico come attività di PCTO, da replicare in altri istituti scolastici.

“Cultura Toscana”, vero e proprio ecosistema digitale per la valorizzazione del patrimonio culturale toscano, è un portale web articolato su 5 grandi tematismi: Gli Etruschi in Toscana, La Via Francigena in Toscana, Il Rinascimento: Ville e giardini medicei, La Scienza, L’Arte contemporanea, e nel portale di ricerca bibliografica Bibliotoscana, e permette la ricerca e la navigazione tra migliaia di documenti, immagini, ricostruzioni 3d e video delle collezioni conservate nelle istituzioni e nei luoghi culturali della Toscana, e pertanto si caratterizza come strumento importante di ausilio per lo studio e la ricerca per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche in funzione dell’orientamento universitario e dell’ingresso nel mondo del lavoro.

In particolare, la sezione del portale dedicata alla Scienza vuole dare risalto alla dimensione internazionale della ricerca e del patrimonio scientifico della Toscana, sia con riguardo alla provenienza dei reperti, sia per la risonanza che gli studi degli scienziati e dei filosofi toscani ebbero in tutta Europa e anche oltre i confini del nostro continente.