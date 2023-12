Progetto “Pillole antibullo” contro il bullismo e cyber-bullismo: aperte le manifestazioni interesse

L’Amministrazione comunale, da sempre attenta ai fenomeni legati al disagio giovanile, al bullismo e al cyberbullismo, lancia il progetto Pillole antibullo.



Grosseto: “Un ulteriore passo verso la prevenzione e il contrasto di fenomeni purtroppo sempre più diffusi, allo scopo di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei ragazzi nei loro diversi contesti di vita – dichiarano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale Sara Minozzi –. L’impegno è quello di prestare attenzione e ascolto ai giovani che, in prima persona, assistono e subiscono le conseguenze di questi fenomeni, lasciando che siano loro a raccontare e raccontarsi, inquadrando il fenomeno e diffondendo informazione e consapevolezza”.





In questo ambito è stato pubblicato l' avviso di manifestazione d’interesse, riservata agli enti del terzo settore, per la collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Coeso Sds Grosseto, alla realizzazione delle attività previste dal progetto Pillole antibullo.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le 23.59 del 10 gennaio 2024, esclusivamente tramite pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse rivolta a enti del terzo settore per la selezione di un progetto finalizzato alla realizzazione di azioni in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo da tenersi nelle scuole e/o nelle associazioni sportive dilettantistiche, nell’ambito del progetto Pillole antibullo”.

Per ulteriori informazioni è possibile visionare l’avviso presente sull’Albo online del Comune di Grosseto all’indirizzo presente nella sezione link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/