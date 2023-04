Progetto Parma Plus: i Pulcini della Nuova Grosseto Barbanella in visita al Tardini

Grosseto: Un giorno nell’academy del Parma, uno dei settori giovanili più importanti d’Italia. È l’esperienza formativa a cui hanno preso parte i Pulcini della Nuova Grosseto Barbanella. I due gruppi, quello dei nati nel 2012 e quello dei 2013, sono stati accompagnati dagli istruttori della scuola calcio Lorenzo Falconi, Edoardo Svetoni, Giuseppe Savanelli e Michele Fiorelli, con la supervisione del dirigente Dario Benucci.







In mattinata i due gruppi si sono recati al centro sportivo del Parma per sostenere un allenamento, sotto la guida degli istruttori della scuola calcio della formazione emiliana. Per i bambini è stata un’esperienza fatta di emozione, di apprendimento e di grande attenzione. I due gruppi della Nuova Grosseto Barbanella si sono ben comportanti sul campo, per poi vivere il resto della giornata a contatto con l’universo Parma. Il progetto Parma Plus, infatti, ha previsto anche una visita al museo della squadra gialloblù, un tuffo nella storia calcistica di una società blasonata, la più vincente in Europa tra le compagini italiane, dopo Juventus, Milan e Inter.





Tra maglie storiche, palloni d’epoca e cimeli vari, i Pulcini della Nuova Grosseto Barbanella hanno ammirato anche i trofei conquistati sul campo dai ducali: dalla Coppa della Coppe, alla Coppa Uefa, passando per La Supercoppa Europea. Le emozioni dello stadio Ennio Tardini non si sono esaurite in fretta, perché i bambini della scuola calcio grossetana hanno assistito a bordo campo al riscaldamento dei giocatori di Parma e Cagliari, impegnati nel confronto valevole per il campionato di serie B.





Successivamente, dalla tribuna del Tardini, hanno assistito al confronto tra le due squadre, vinto dal Parma per 2-1, con l’attenzione rivolta soprattutto a un campionissimo come Gianluigi Buffon. Il portiere del Parma ha più volte salutato e ringraziato per il sostegno i bambini della Nuova Grosseto Barbanella. «Ringraziamo il Parma per averci ospitato in questa bella iniziativa – spiega Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella – in passato siamo stati molto vicini a questa realtà e quindi questo evento ha suscitato in noi anche piacevoli ricordi. Siamo soddisfatti dell’opportunità che ci è stata fornita, anche perché rappresenta un motivo di crescita, sia per la nostra società che per i nostri tesserati».