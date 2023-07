Progetto parco eolico Orbetello, FDI: "Luogo scelto molto discutibile"

On.le Fabrizio Rossi, Assessore Luca Minucci: “Non siamo contrari ad energia pulita e alle rinnovabili, ma crediamo che questo progetto sia in realtà però molto impattante è totalmente decontestualizzato dal territorio”.



Orbetello: “Come Fratelli d’Italia non siamo contrari al PNIEC rivolto alla ricerca di energie rinnovabili e al fatto che il Governo nazionale cerchi di rendere il nostro Paese il più possibile indipendente dal punto di vista energetico, ma il progetto relativo al territorio comunale orbetellano, presentato dalla Società Apollo Wind di Bolzano, dove sono previste 9 pale eoliche alte circa 200 metri, ci sembra essere fuori luogo e soprattutto decontestualizzato dal sito scelto”. È quanto affermano il Deputato e componente commissione Ambiente della Camera e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, On.le Fabrizio Rossi e l’assessore all’ambiente comune Orbetello e coordinatore provinciale FDI Grosseto, Luca Minucci alla notizia del progetto per il parco eolico di Orbetello.





“Il progetto, da quanto emergerebbe dalle carte presentate dalla società bolzanina, prevederebbe l’installazione di 9 aerogeneratori della potenza unitaria di 6.6 MW, diametro del rotore pari a 170 metri, altezza hub di 115 m ed altezza complessiva fuori terra di 200 m., che ci sembrano davvero molto impattanti per un territorio come quello dove dovrebbero sorgere che al confine tra Parco della Maremma, la Laguna di Orbetello e la zona prospicente al tombolo della Giannella. Un’area incontaminata dal punto di vista ambientale e paesaggistico che mal si concilia con una struttura del genere. Per dirla parafrasando: “è come un pugno in un occhio” che va contro un territorio e i suoi abitanti”.

“Per la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto, - concludono Rossi e Minucci – la stessa è Unica, e ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, l’Autorità competente al rilascio è la Regione Toscana. Pertanto, aspetteremo l’esito dell’iter da parte della Regione, in quanto competente, anche se riteniamo che il sito individuato per il progetto ci sembra davvero sovradimensionato, ma soprattutto come già anticipato, fuori luogo”.