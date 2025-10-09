Progetto Muoversi per sentirsi liberi: nuove discipline si aggiungono con l'Asd Condor 81 ers Grosseto polisportiva

Grosseto: L'Asd Condor 81 ers Grosseto polisportiva si unisce al progetto Muoversi per sentirsi liberi proponendo due nuove discipline: rugby per i bambini e le bambine dagli 8 ai 14 anni e ginnastica acrobatica e cheerleader per la fascia d’età dagli 8 ai 12 anni. Per entrambe le attività, i posti disponibili sono illimitati.

Come per le altre iniziative del format, la società fornirà gratuitamente tutto il necessario per la pratica sportiva, garantendo piena accessibilità e continuità nell’esperienza sportiva dei partecipanti. Si ricorda che, la fascia Isee di ingresso è di 12mila euro e che sarà possibile presentare domanda di adesione fino al 15 ottobre compreso. Per la pratica occorre rivolgersi agli uffici dei Servizi sociali del Comune di Grosseto in via degli Apostoli 11, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 – martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Per completare l'iscrizione, il soggetto richiedente deve essere munito di copia dell’Isee e del documento d’identità.

foto di rpertorio