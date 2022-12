Progetto “Geo Ser.Ra Travale, Russo (FDI) presenta interrogazione a sindaco Montieri

Montieri: “Che fine ha fatto il progetto ‘Geo Ser.Ra’ del 2012, che prevedeva la realizzazione di serre, su una superficie complessiva di 18mila metri quadrati, utilizzando due tipologie di energia rinnovabile, quella fotovoltaica e quella geotermica, per la produzione di frutta e verdura, in un terreno a nord-est del territorio comunale di Montieri in località Piani del Saio, nei pressi della frazione di Travale”, è quanto chiede in un'interrogazione Maurizio Russo, consigliere di Fratelli d’Italia presentata al sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi.







“Proprio alcuni giorni fa, assieme all’On.le Fabrizio Rossi, componente della Commissione Ambiente della Camera, - precisa Russo - abbiamo fatto un sopralluogo sul sito in oggetto e abbiamo constatato lo stato di abbandono e degrado in cui versa quell’area”.

“Il progetto, - prosegue Russo nell’interrogazione - prevedeva l'occupazione di circa 10 lavoratori e un investimento di circa 2 milioni di euro e la piena operatività dalla metà del 2014. Il progetto è durato solo pochi mesi, poi il tutto è rimasto abbandonato da anni e la struttura cade a pezzi”.

“Al sindaco, - spiega l’esponente di FDI – chiedo:

- se l'investimento economico per la realizzazione del Progetto “Geo Ser.Ra” è stato finanziato, tutto o in parte, con fondi pubblici e qual è stato l'ammontare complessivo dei lavori per la realizzazione dell'opera.

- Le cause che hanno portato al celere fallimento del Progetto “Geo Ser.Ra” nonostante i costi ridottissimi di esercizio grazie all'utilizzo del fotovoltaico e soprattutto del vapore geotermico.

- Chi è il proprietario del terreno su cui è sorto l'impianto serricolo in oggetto e se esiste una polizza fideiussoria per un eventuale ripristino di quell'area.

- Quali iniziative ha introdotto concretamente l'attuale Amministrazione comunale per evitare il graduale degrado dell'impianto serricolo in evidente stato di abbandono e incuria”.